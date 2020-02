Tischler Daniel Stumpp ist Karnevalsprinz und baut dem Spaß die Bühne

Brück

Schon im Werkunterricht in der Schule wusste Daniel Stumpp, dass er Tischler werden möchte. „Das hat mir immer Spaß gemacht.“ Sein Hobby hat der Brücker nicht nur zum Beruf gemacht. Er bringt sein handwerkliches Wissen und Können ehrenamtlich in den Brücker Karnevals Club (BKC) ein.Neben den aufwendigen, mittelgroßen Holzrequisiten gehört zu seiner ehrenamtlichen Arbeit auch die Erneuerung der Bühnenplatten, die farbbehandelt, abgeschliffen und neu bespritzt werden mussten, wie er berichtet. „Tischler bin ich mit Leib und Seele. Da macht es mir nichts aus, dass ein oder andere Stück für den Verein zu machen“, betont der 50-Jährige.

Zum Stab der Jecken ist der dreifache Familienvater bereits vor 24 Jahren gekommen. Damals kam ein Freund auf ihn zu und fragte ihn, ob er sich vorstellen könnte, Karnevalsprinz im Verein zu werden. „Ich habe spontan zugesagt. Meine damalige Freundin war auch Feuer und Flamme.“

Doch das sollte nicht seine einzige Funktion im Verein bleiben, denn auch im Elferrat wurden redegewandte und engagierte Mitglieder gesucht. „Da habe ich dann auch ja gesagt.“ Ein Mal in der Woche schwingen er und sein 20-jähriger Sohn im Männerballett des Vereins das Tanzbein.

„Das Mittanzen macht Spaß, obwohl ich nicht der beste Tänzer bin. Da sind die anderen besser. Auch mein Sohn kann das bedeutend besser. Ich schaue mir bei ihm die Schritte ab“, gibt Stumpp zu, den vor allem die Fröhlichkeit und die Gemeinschaft im Verein faszinieren.

Sachen des Prinzenpaares passen noch

Da verwundert es auch nicht, dass er die Funktion des Prinzen bereits drei Mal in seiner Vereinslaufbahn innehatte. Denn auch vor 11 Jahren regierte Daniel Stumpp mit seiner Frau Kathrin als schmuckes Prinzenpaar die Jecken durch die fünfte Jahreszeit. Vor zwei Jahren stand das Ehepaar wieder vor dem gleichen Entschluss, als ein erkorenes Prinzenpaar plötzlich ausfiel.

„Wir wurden gefragt, ob wir uns das mit dem Prinzenpaar wieder vorstellen könnten. Wir haben gesagt, wenn uns unsere Sachen noch passen, machen wir es.“ Sie waren zwar mittlerweile etwas enger geworden, aber Frack, Zylinder und Abendkleid passten noch und so übernahm das Ehepaar Stumpp erneut die Macht für eine Saison.

Geburt des dritten Sohnes am Rosenmontag

Besonders gerne blickt der gebürtige Brücker auf ein besonderes Ereignis in seinem fast 25-jährigen Jeckendasein im BKC. „Unser sechsjähriger Raphael ist genau am Rosenmontag zur Welt gekommen. Alle waren ganz aufgeregt. Wir haben uns zur kleinen Zusammenkunft getroffen und ich als stolzer Papa habe einen ausgegeben“, erzählt der 50-Jährige.

Die letzten Vorbereitungen vor dem Saison-Start laufen noch, im Groben und Ganzen sind aber seine Tischlerarbeiten für die Bühnenshows und -Auftritte erledigt, wie Stumpp berichtet. „Für unser Männerballett muss ich noch eine passgenaue Mülltonne aus Holz für ein Mitglied bauen und ein Reklameschild für eine Bar mit Namenszug anfertigen und diese dann noch anmalen.“

Große Pleiten, Pech und Pannen gab es bisher keine, berichtet Daniel Stumpp. „Bisher ist noch nichts auseinandergefallen“, schmunzelt er. Besonders aufwendige Requisiten waren beispielsweise ein Bus aus Holz oder ein großes Holzschiff, wie er berichtet. Allein gelassen wird er von den Vereinskollegen bei seinen aufwendigen Anfertigungen nicht, wie er berichtet.

„Wir vom Elferrat treffen uns in meiner Werkstatt, werkeln gemeinsam und setzten größere Projekte um. Jeder packt mit an. Dabei haben wir schon so manches vollbracht“, sagt Daniel Stumpp stolz und betont den starken Zusammenhalt im Verein. „Wir sind alle gleich, haben normale Wurzeln und sind nicht abgehoben. Es macht einfach nur Spaß, sonst würde man sich diese Arbeit nicht aufbürden.“

Von Johanna Uminski