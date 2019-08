Rathenow

100 Jahre nach dem Ende des ersten Weltkrieges und 73 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges haben 70 Leute mit neun Planwagen, gezogen von Pferden und Mulis, ein Zeichen für Frieden unter den europäischen Völkern gesetzt.

>>LESEN SIE AUCH: Die Titanen sind wieder zurück in der Heimat

Sie fuhren eine Strecke von 2300 Kilometern bis Weliki Nowgorod, um dort eine Friedensglocke zu überreichen. Auf dem Weg dorthin hatten sie zahlreiche Erlebnisse und Abenteuer zu bestehen. Auch eine Ärztin aus Rathenow war dabei.

Die Tour begann am 18. Juli 2018 und führte durch insgesamt sechs Länder. Ein Bericht über diese Tour steht am 4. September in Rathenow in der Lutherkirche auf dem Kalender. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Gefördert wird die Veranstaltung von der Evangelischen Erwachsenenbildung Havelland des Diakonischen Werkes Havelland. Pfarrer Helmut Kautz aus Brück, der die Tour begleitet hat, wird über dieses große Abenteuer berichten.

Von MAZ