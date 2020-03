Ein echter Hauptgewinn: Wie Familie Wipfli zu ihrer Lotti kam

Brück

Donnerstagnachmittag auf der Wooden Tower Ranch. Die Sonne strahlt, Heugeruch liegt in der Luft, 13 Pferde schnauben zur Begrüßung.

„Das sind alles Jungpferde“, sagt Claudia Wipfli. „Ein bisschen wie ein Kindergarten“, fügt sie lachend hinzu. Sie steht am Zaun des Außenstalls und streicht einem braunen Kaltblutpferd über die Stirn. „Sie ist total verschmust“, sagt Claudia Wipfli. Sie – das ist ihre Lotti. Mittlerweile sind die beiden ein eingespieltes Team. Mehrmals in der Woche kommt sie mit Tochter Anna auf die Brücker Ranch, um die Stute zu umsorgen.

Ein Kaltblut unter Warmblütern

Ein Kaltblut auf einer Western-Ranch – was ungewöhnlich klingt, ist in Brück kein Problem. Zwar überragt Lotti ihre Altersgenossen um etliche Zentimeter und gibt in der Herde auch den Ton an, fühlt sich inmitten der Warmblüter aber pudelwohl. Seit September vergangenen Jahrs ist die Brücker Ranch ihr Zuhause – einige Monate zuvor erhielt Inhaber Lutz Vollstädt einen ungewöhnlichen Anruf.

Stute „La Luna Lotte“ mit Claudia und Anna Wipfli auf der Wooden Tower Ranch. Quelle: Johanna Apel

„ Lutz, ich hoffe du hast noch Platz. Wir haben ein Pferd gewonnen“, sagte Claudia Wipfli am anderen Ende der Leitung. Und nicht irgendein Pferd, sondern einen kleine Titanin. Denn dass Lotti zu den Wipflis kam, hängt eng mit Brücks wohl bekanntester Veranstaltung zusammen.

Schicksalsreiche Tombola

Es ist der 30. Juni 2019. Ganz Brück feiert die „Titanen der Rennbahn“. Auch in diesem Sommer lockt das alljährliche Kaltblutrennen wieder zahlreiche Besucher in den Fläming. Mittendrin: Familie Wipfli aus Bad Belzig, die sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen wollen. „Es war ein Event für die ganze Familie“, erinnert sich Claudia Wipfli.

Die vierköpfige Familie genießt das Treiben. Als es zur Tombola kommt, versuchen die vier ihr Glück und kaufen zehn Lose. „Wenn man ein Los kauft, denkt man doch nie, dass man gewinnt“, erinnert sich Claudia Wipfli. Und auch in diesem Fall rechneten sie nicht mit einem großen Gewinn.

Erst Ungläubigkeit, dann Glücksgefühle

Doch es kommt anders. Die Nummern werden aufgerufen, der Hauptgewinn verkündet.„Ich glaube, das ist unseres“, sagt Sohn Justin ungläubig. „Ich dachte erst, das sei ein Scherz“, erinnert sich Claudia Wipfli.

Da war Lotti noch ein Fohlen – Sommer 2019. Quelle: Privat

Aber es war kein Scherz – Familie Wipfli hatte ein Kaltblutfohlen gewonnen. „Ich konnte drei Nächte lang nicht richtig schlafen vor lauter Glücksgefühlen“, sagt die stolze Besitzerin . Auch Tochter Anna erinnert sich: „Ich war überrascht, habe mich aber sehr gefreut.“

Lotti ist eine echte Titanin

Die Wipflis waren vorher schon pferdebegeistert. Vor fünf Jahren hatten sie sich Warmblut „Cino“ gekauft, das sie auf der Wooden Tower Ranch unterstellten. „Wir haben uns damals umgeschaut und uns sofort in dieses Fleckchen Erde verliebt“, beschreibt Claudia Wipfli den Brücker Reiterhof. Von einem Tag auf den anderen hatte die Familie nun zwei Pferde.

Lotti mit ihrer Mutter, ebenfalls einer Titanin, im Sommer 2019. Quelle: Privat

Doch zunächst stand das Fohlen noch bei seiner Mutter, ebenfalls aus der Zucht der Titanen. „Lotti ist eine echte Brückerin“, sagt Claudia Wiplfi schmunzelnd.Die frischgebackenen Kaltblutbesitzer besuchten das Fohlen regelmäßig und suchten einen Namen. Die Wahl fiel auf „La Luna Lotte“, wie Lotti vollständig heißt. „Luna“, das lateinische Wort für Mond ist dem mondförmigen Abzeichen auf ihrer Stirn geschuldet.

Stute lernt das Fohlen-ABC

Die gemeinsame Zeit begann im September, als die Wipflis ihre Lotti auf die Ranch holten. „Seitdem lernt sie das Fohlen-ABC“, sagt Claudia Wipfli. Sich das Halfter umlegen lassen, den Huf geben, auf Menschen achten –Lotti, ist eine fleißige Lernerin. Als Anna Wipfli ihr das Winterfell striegelt, bleibt sie ruhig stehen und scheint mit der 12-Jährigen bereits vertraut. „Jetzt kann sie erstmal wachsen und fressen“, sagt Claudia Wipfli.

In drei bis vier Jahren wird Inhaber Lutz Vollstädt sie dann trainieren. Auch im Western-Reitstil soll sie ausgebildet werden. „Natürlich Lotti wird kein Hochleistungs-Westernpferd“, so ihre Besitzerin, es gehe bei ihr eher um Freizeitreiten.

Ein letztes Mal zu den Titanen

Eines wird Lotti allerdings nicht tun – in die Fuß- oder besser Hufstapfen ihrer Titanen-Ahnen treten. „Wir dachten eigentlich, wenn sie so weit ist, reiten wir auch mal durch den Ring“, sagt Claudia Wipfli. Wenn Lotti allerdings im reitfähigem Alter ist, wird es die Titanen der Rennbahn nicht mehr geben.

Die kleine Lotti als Fohlen mit ihrer Mutter im Sommer 2019. Quelle: Privat

Erst kürzlich gaben die Veranstalter bekannt, dass das Kaltblutrennen in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden wird. „Es ist schade, die Veranstaltung war eine Bereicherung für die ganze Region“, resümiert Claudia Wipfli. Zwar könne sie die Beweggründe der Veranstalter nachvollziehen, dennoch sei der Wegfall des Fests traurig.

Im Sommer werden die Wipflis nun ein letztes Mal die Gelegenheit bekommen, die Titanen der Rennbahn erleben – und sich an den schicksalsreichen Tag im Juni erinnern, als sie zu ihrer Lotti kamen, ihrem „Glücksfohlen“ mit dem mondförmigen Abzeichen auf der Stirn.

Lesen Sie auch:

Von Johanna Apel