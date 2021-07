Borkheide

Es ist von der Straße aus bereits gut sichtbar, die etwa 27 Meter lange und zwei Meter zwanzig hohe Holzkonstruktion mit den Nationalflaggen in der Hofeinfahrt. Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft hat der fußballbegeisterte Torsten Rutsch aus Borkheide ein stabiles Konstrukt aufgebaut, auf dem alle Flaggen der Nationen hingen, die sich für die Europameisterschaft qualifiziert haben. „Es ist dieses Mal noch größer und höher. Torsten hat sich noch mehr Gedanken gemacht. Ich bin sprachlos“, resümiert Kerstin Borgmann, die Lebensgefährtin des Borkheiders.

Mithilfe seiner Kumpels hat der 56-Jährige zum großen Fußballspektakel diese Konstruktion aufgebaut, die bereits 2018 auch zur Weltmeisterschaft zum Einsatz kam. „Das war auf einmal da, wie ein Geistesblitz“, erklärt er den Ursprung dieser Idee. Davor hingen die Flaggen vor dem Carport oder der Garage, sagt er. Dieses Mal ist die Konstruktion dank Erdspieße, Brettern und Paletten stabiler als vor drei Jahren. „Es ist eleganter geworden“, resümiert der Fußballfan.

Italien wird gewinnen

Nun hängen nur noch vier Flaggen in der Hofeinfahrt. Zu sehen sind die Halbfinalisten England, Italien, Spanien und Dänemark. „Eigentlich bin ich für Dänemark, aber Italien wird gewinnen, weil sie bis jetzt sehr gut gespielt und eine gute Verteidigung haben“, so seine Einschätzung. Dass Deutschland so früh aus der EM geschieden ist, findet der Borkheider okay. „Die Deutschen sind zu Recht rausgeflogen. Es hätte für sie nicht besser laufen können.“

Dass der gebürtige Borkheider auch nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft das Turnier weiterverfolgt ist für ihn ganz klar. „Ich bin ja nicht nur ein Fan der Deutschen, sondern des Fußballs.“ Die Leidenschaft für diesen Sport ist bei Torsten Rutsch bereits in der Kindheit entfacht. Gespielt hat der 56-Jährige schon im Borkheider Fußballverein. Sein Lieblingsfußballverein bis heute hat die bekannte blau-weiß-schwarze Vereinsflagge. „Ein Mal HSV, immer HSV. Ich bin der letzte HSV-Fan“, sagt Torsten Rutsch mit einem Augenzwinkern.

Wieder zur Weltmeisterschaft 2022

Torsten Rutsch aus Borkheide flaggt in der Hofeinfahrt das Fußballturnier. Quelle: privat

Die Reaktionen auf seinen „Flaggenbau“ in der Hofeinfahrt waren bisher durchweg positiv, berichtet der Borkheider. „Manche bleiben auch stehen und fotografieren das.“ Geflaggt hat Torsten Rutsch die Konstruktion nach den einzelnen Gruppeneinteilungen und diese immer aktualisiert. „Da muss man schon etwas Zeit investieren“, sagt er. Nach dem Finalspiel am 11. Juli wird der Sieger des Turniers für ein paar Tage noch an dem „Holzbau“ zu sehen sein. Dann wandert die Konstruktion hinter den Schuppen, wo es sicher aufbewahrt wird und im nächsten Jahr wieder zum Einsatz kommt.

„Zur Weltmeisterschaft 2022 mache ich das wieder“, ist er sich sicher. Während der Borkheider für den Aufbau zwei bis drei Tage samt dem Zuschnitt des Holzes gebraucht hat, wird der Abbau schneller gehen, sagt Torsten Rutsch. „Das ist ein System wie die Steckverbindungen bei Playmobil“, erklärt der handwerklich begabte Fußballfan, der sich nun auf das Halbfinale und Final-Spiel freut.

Von Johanna Uminski