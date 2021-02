Brück

Die Session 2020/2021 endete für den Brücker Karnevals Club traditionell am Rosenmontag mit der Schlüsselübergabe an den Brücker Bürgermeister. „Wir geben die Macht der Narren wieder ab, die wir am 11.11. uns geholt haben“, sagt Vereinspräsident Bernd Pötner. Der symbolische Akt fand aber dieses Mal, nicht wie sonst, feierlich im Schützenhaus des Ortes statt, sondern am Brücker Stadttor.

Dort übergab der BKC-Vereinspräsident in Begleitung einiger Vereinsmitglieder an den Ortschef noch eine Spende in Höhe von 255 Euro. „Die haben wir vereinsintern gesammelt. Mit der Spende wollen wir den Bürgerverein beim Wiederaufbau des Stadttores unterstützten“, erklärt Bernd Pötner.

Konnten Spaß nicht ausleben

Für ihn und die Vereinsmitglieder gehört das Stadttor zum Ort dazu. „Der BKC als auch die Stadt Brück haben im Wappen das Stadttor“, betont Pötner. Für die Narren und Närrinnen ist nun die fünfte Jahreszeit zu Ende. Nicht nur für die Brücker Jecken, sondern für alle Karnevalisten endet damit eine Horror-Session, wie der BKC-Präsident betont.

„Wir konnten unseren Spaß nicht ausleben, trotzdem haben wir uns gezeigt wie beim Autokorso durch Brück, der sehr gut aufgenommen wurde.“ Doch auch beim Aufruf zum Foto-Wettbewerb Anfang des Monats rückte der Karnevalsclub in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Rund 50 Bilder wurden von Jecken eingereichte. Die Wahl fiel der Jury nicht leicht, wie Bernd Pötner verrät. „Daher gibt es nicht nur einen, sondern gleich vier Gewinner.“ Drei glückliche Sieger kommen aus Brück und eine Siegerin aus der Schweiz, die sich alle über je zwei Freikarten für die nächste Session freuen können, berichtet der Brücker stolz.

„Die Gewinnerin aus der Schweiz hat früher in Brück gewohnt und bei uns im Kinderkarneval getanzt“, weiß Pötner zu berichten. Eine Auswahl der eingesendeten Fotos wird auf die Vereinsseite des BKC gestellt. Dass die Brücker Jecken sich trotz Corona den Spaß nicht verderben lassen, zeigte auch die Weihnachts-Grußkarten-Aktion der Caballeros, sagt Bernd Pötner.

Standen immer in Verbindung

„Am Wochenende hat ein Mitglied des Elferrates an die Mitglieder Pfannkuchen verteilt. Wir konnten zwar in der Session nicht zusammen sein und feiern, aber wir standen trotzdem immer in Verbindung“, lobt der Präsident seine Vereinsmitglieder und blickt optimistisch auf die nächste Session. „Das Zusammensein fehlt und wir hoffen, dass es am 11.11. besser wird.“

Das wünscht sich auch Bürgermeister Matthias Schimanowski, der zur Schlüsselübergabe noch eine kleine Bütt mitgebracht hat: „Ist der Lockdown noch so hart, der BKC ist am 11.11. wieder am Start. Und bis dahin, liebe Närrinnen und Narren, gibt fein ruh. Und wir hoffen bis dahin lässt Angela den Karneval wieder zu.“

Zur Schlüsselübergabe sind unter Einhaltung des Mindestabstandes ein paar Vereinsmitglieder gekommen. Quelle: Johanna Uminski

Bereits seit 1959 lebt der Schlachtruf „Aliwatschi“ im Brücker Karnevals-Club. Wie es zu diesem Namen gekommen ist, darüber wird im Verein nur gemunkelt, sagt der Vereinspräsident. „Es ist überliefert, dass es einen Mann namens Ali gegeben hat, der einen watscheligen Gang hatte – und so entstand das Wort Aliwatschi.“

Von Johanna Uminski