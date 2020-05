Busbetrieb aus Cammer gibt Konzessionen ab

Brück

Der Omnibusbetrieb Thomas Wetzel wird nicht länger die Buslinien in Brück und Umgebung bedienen. Das haben er und die Kreisverwaltung bestätigt. Das Unternehmen hat seine vier Konzessionen freiwillig zurückgegeben. Es sieht sich nicht mehr in der Lage, die vertraglichen Konditionen zu erfüllen.

Doch verwaisen die Routen nicht: Regiobus Potsdam-Mittelmark will in die Bresche springen. In der Folge treten nach Pfingsten einige Fahrplanänderungen in Kraft. Sie wurden im vergangenen Jahr vom Kreistag beschlossen, sind aber bislang nicht umgesetzt.

Trennung von Bussen und Fahrern

„Die Corona-Krise ist nicht ursächlich. Sie hat aber die Entscheidung in diese Richtung mit beeinflusst“, sagt der Unternehmer. Er betont, dass es sich nicht um in eine Insolvenz handelt. „Aber von den Fahrgeldeinnahmen waren die Leistungen nicht mehr zu erbringen.“ Also mussten Konsequenzen gezogen werden.

Thomas Wetzel Quelle: Frank Bürstenbinder

„Der Entschluss ist mir sehr schwer gefallen“, sagt Thomas Wetzel. So wird er sich nicht nur von einem Teil seiner Flotte, sondern auch von vier Chauffeuren trennen. Das entspricht der Hälfte des Fahrpersonals. Kraftfahrer sind jedoch gefragt, so dass die Beschäftigten sehr wahrscheinlich wieder ein Steuer finden, um ihren Beruf auszuüben.

Hoffnung auf neue Wege

Für den 1935 gegründeten Betrieb besteht derweil die Hoffnung zum einen darin, dass er – ohne großen eigenen Verwaltungsaufwand – als Subunternehmen einsteigen kann und zum anderen, dass sich im Reisegeschäft nach dem Ende des Lockdowns eine Perspektive ergibt.

Dass es Thomas Wetzel gelingt, seinen Betrieb zu stabilisieren, hofft nicht zuletzt der Brücker Amtsdirektor Marko Köhler. Dort gibt es über die Buslinien hinaus gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Unternehmen aus Cammer. Dessen ungeachtet liegt das Augenmerk der Verwaltung nun auf der Sicherung von Schüler und Linienverkehr.

Anschluss am Bahnhof Borkheide

Insofern ist nunmehr verabredet, dass die Linie 541 alle Fahrten im Abschnitt Brück – Neuendorf – Borkheide – Borkwalde übernimmt. Fahrten in Richtung Cammer und Golzow werden als Linie 542 durchgeführt.

Halbe Vertragslaufzeit ist um 2016 hatte der Kreistag die Aufträge für die Strecken für zehn Jahre vergeben. Neben dem eigenen Tochterunternehmen Regiobus sind demnach Wetzel ( Cammer), Behrendt ( Lehnin), Lange ( Görzke), Glaser (Klepzig), Sabinchen-Touristik ( Treuenbrietzen) und Reich ( Jüterbog) vor allem im Südwesten unterwegs. Der Linienverkehr gilt als Kerngeschäft der Unternehmen – nicht zuletzt zum Zweck der Schülerbeförderung. Wobei sie jeweils die Bedingungen der Kostenerstattung im Detail jeweils für sich kalkulieren und aushandeln.

„Deutlich verbessert wird die Anbindung von Borkwalde am Bahnhof Borkheide“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes dazu. Anschlüsse an den Regionalexpress 7 in Richtung Bad Belzig und Berlin zur vollen Stunde sollen möglich werden. Die Linie 542 verkehrt weiter zwischen Bad Belzig, Brück und Golzow. Linthe wird bis auf eine Ausnahme im Schülerverkehr nur noch von der Linie 543 bedient. Zu den Schulendzeiten fährt der Bus entweder direkt weiter in Richtung Linthe/Niederwerbig oder hat direkten, gesicherten Anschluss zur Linie 543.

2-Stunden-Takt zwischen Bad Belzig und Golzow

Die laut Kreissprecher Kai Uwe Schwinzert „wesentlichste Verbesserung ist die weitgehende Vertaktung des Abschnittes zwischen Brück und Golzow.“ Auf dieser Strecke verkehren die Busse künftig im Zwei-Stunden-Takt von 5 bis 19 Uhr mit Anschluss an die Züge nach Berlin in Brück sowie den Plus-Bus 581 nach Brandenburg an der Havel in Golzow.

Der Bahnhof in Brück: hier werden die Anschlüsse von Bus und Bahn verbessert. Quelle: Josephine Mühln

Die Linie 543 verkehrt nur noch zwischen Brück, Markt und Treuenbrietzen. Dabei wird das Angebot verdichtet, so dass zwischen 7 und 16 Uhr ungefähr alle zwei Stunden dort ein Bus verkehrt. Im Schülerverkehr wird die Strecke von Niederwerbig / Jeserig nach Bad Belzig verbessert.

Die Linie 545 verkehrt nur noch zwischen Borkwalde und Treuenbrietzen. Fahrten von und nach Brück bzw. Cammer werden von den Linien 541 und 542 übernommen.Einzelne Touren sind mit Stopp in Neuendorf (bei Brück). Die Linie 545 ist in Treuenbrietzen mit der Linie 543 verknüpft und in Borkwalde mit der Linie 541. Des Weiteren gibt es zahlreiche Anschlüsse zur Linie 647 nach Beelitz.

Von René Gaffron