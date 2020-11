Brück

Er begleitet Angehörige eines Verstorbenen auf ihrem letzten Weg: Trauerredner Hartmut Hübner aus Brück. In den sehr persönlichen sowie emotionalen Gesprächen nimmt sich der 54-Jährige viel Zeit. „Die Trauergespräche dauern etwa zwei bis drei Stunden. Genauso lange benötige ich nochmals für das Schreiben der Trauerrede. Ich lege darauf Wert, dass sie persönlich sind und dass es um den Menschen geht.“

Der gebürtige Brücker sieht sich in der Rolle des Begleiters, Zuhörers aber auch Trösters und sagt, dass es nicht schlimm ist, auch mal zu lachen. „In den Gesprächen gehen die Angehörigen in die Vergangenheit und erzählen Anekdoten des Verstorbenen. Ich möchte, dass die Menschen aus dem Gespräch mit einem besseren Gefühl gehen“, erklärt Hartmut Hübner.

Anzeige

Ein Schlüsselerlebnis

Froh ist Hartmut Hübner, wenn die Angehörigen, Familienmitglieder sowie Freunde und Gäste nach der Trauerrede mit seinem Dienst zufrieden sind. „Und, wenn nichts schiefgeht“, fügt er hinzu. Für jede Familie ist eine Trauerfeier hart, sagt Hartmut Hübner. Umso wichtiger sei es auch, den Menschen zuzuhören und sie zu verstehen. „Man darf diesen Dienst nicht als Geschäft sehen. Es geht um Gefühle und Empathie.“

Im Schrank befinden sich alle Sachen, die er für seinen Dienst als Trauerredner benötigt: Hartmut Hübner aus Brück. Quelle: Johanna Uminski

Vor vier Jahren hatte der freiberufliche Dozent für Deutsch ein Schlüsselerlebnis, das seinen Entschluss, Trauerredner zu werden, reifen ließ. „Zum dritten Mal hatte ich einen Trauerredner bei Trauerfeiern für drei unterschiedliche Menschen gehört. Es war nur eine Aneinanderreihung von Zitaten und Textbausteinen – er ging überhaupt nicht auf das Leben des Verstorbenen ein“, erzählt Hartmut Hübner.

Er wollte es besser machen und sagt aber von sich auch: „Ich bin nicht perfekt.“ Routine ist für ihn bis heute nicht eingetreten. „Bis kurz vor der Trauerfeier habe ich Lampenfieber.“

Einziges Standbein

Im Durchschnitt hatte der 54-Jährige etwa 20 Beisetzungen im Jahr. Seit Corona ist die Zahl sprunghaft auf 100 Trauerfeiern gestiegen, berichtet Hübner. „Die hohe Zahl in diesem Jahr ergibt sich, da ich ab März keinen Unterricht mehr geben konnte. Die Schulen wurden geschlossen. Der Dienst als Trauerredner wurde damit mein einziges Standbein.“

Die seit Monaten anhaltende Corona-Pandemie hat jeden Bereich des Lebens involviert, auch den am Ende eines Lebens, berichtet er. „Mit sehr harten Folgen für Angehörige und Verstorbene. Aber auch für Menschen, die indirekt durch die Besuchseinschränkungen wie in Pflegeeinrichtungen ihren Lebensmut verloren haben. Das bewegt die Angehörigen und darüber reden sie mit mir“, weiß Hübner zu berichten.

Männer sind weicher

Mit dieser Problematik sei er in den letzten Monaten bei den Gesprächen mit den Angehörigen verstärkt konfrontiert gewesen. „Dies geht anderen Kolleginnen und Kollegen ebenso.“ Gerade die begrenzte Anzahl an Trauergästen während einer Trauerfeier empfanden die Menschen als schwer. „Die Frage war, wer ist hingegangen und wer nicht. Man hat nur ein Mal die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Eine Hochzeit oder einen Urlaub kann man verschieben. Eine Trauerfeier nicht.“

Im Laufe der Jahre konnte Hartmut Hübner mit vielen Menschen reden, hat sich in die Angehörigen hineinversetzt, ihnen zugehört und sie mit einfühlsamen Worten getröstet. Dabei konnte der 54-Jährige eine interessante Feststellung machen. „Männer sind weicher und empfindsamer als Frauen“, so seine Erfahrung.

Eine wichtige Regel

Bei seinem Dienst als Trauerredner gilt für Hartmut Hübner persönlich eine wichtige Regel: die Trauergespräche finden nie bei ihm Zuhause, sondern bei den Angehörigen oder an einem neutralen Ort statt. „Ich habe auch einen separaten Schrank, in dem nur die Sachen sind, die mit meiner Arbeit als Trauerredner zu tun haben. Das hat etwas mit Selbstschutz zu tun. Nur so kann ich eine ehrliche Arbeit leisten“, sagt Hübner.

Trauerfeiern für verstorbene Kinder kann und möchte der Brücker nicht begleiten. „Ich ziehe meinen Hut vor denen, die das machen.“ Wichtig ist Hartmut Hübner auch, dass über den Toten kein schlechtes Wort fällt und weiß, dass man jeden Tag genießen sollte, denn jedes Leben hat ein Ablaufdatum, wie er betont. Und wie stellt sich Hartmut Hübner seine eigene Trauerrede und Bestattung vor? „Auf keinen Fall sollte sie traurig sein.“

Lesen Sie auch:

Belziger gedenken mit Blumen und Andachten

Christen gedenken ihrer Verstorbenen

Von Johanna Uminski