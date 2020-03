Traumberuf Busfahrer: Warum ein 17-Jähriger endlich schmerzfrei sein will

Golzow

Leon Hoffmann steuert den MAN-Gelenkbus wie ein alter Hase vom U-Bahnhof Ruhleben bis nach Spandau. Bremsen, Gas geben, Türen öffnen, Abkassieren, Geld wechseln – alles kein Problem. Dabei ist der Schüler 17. Den Führerschein muss Leon erst noch machen. Viele Stunden seiner Freizeit verbringt der Zehntklässler aus Golzow an einem Omnibus-Simulator. Denn sein Traumberuf steht schon lange fest. Leon will Busfahrer werden.

Vom Praktikum begeistert

Einen Ausbildungsbetrieb hat sich der junge Mann schon ausgesucht. Beim kreiseigenen Verkehrsunternehmen Regiobus Potsdam Mittelmark will Leon den Weg zum Berufskraftfahrer einschlagen. Nachwuchs wird händeringend gesucht. Schon in der 9. Klasse war er von einem dreiwöchigen Praktikum begeistert zurückgekehrt. Beim Tag der offenen Tür durfte Leon unter Aufsicht einen Fahrschulbus fahren. „Ein toller Job. Den würde ich gern für immer machen“, weiß der Zehntklässler schon jetzt – wäre da nicht der Unfall gewesen.

Schmerzen in der Schulter

Es passierte im Juni 2019 wenige Tage vor den Sommerferien. In seiner Freizeit stürzt Leon bei Krahne infolge eines kaputten Reifens mit dem Fahrrad. Er rappelt sich wieder auf, schleppt das Rad bis Grüneiche, wo ihn seine erziehungsberechtigten Großeltern Angelika (70) und Wolfgang (72) mit dem Auto aufsammeln. Zuerst spürt er nichts, doch dann schmerzt die rechte Schulter. Ein Zustand, der den Jungen bis heute begleitet. Es gibt Tage, da knackt es im Gelenk. In manchen schlaflosen Nächten ruft Leon nach seiner Oma. Doch Schmerzmittel helfen kaum.

Das kreiseigene Verkehrsunternehmen Regiobus Potsdam Mittelmark informiert jedes Jahr junge Leute über Berufsperspektiven im Unternehmen. Quelle: MAZ

„Was wir danach mit dem Jungen erlebt haben, war eine Odyssee durch Arztpraxen und Krankenhäuser“, beklagt sich Großmutter Angelika Hoffmann. Problem: Außer einer anfänglichen Prellung können Mediziner verschiedener Einrichtungen in Brandenburg, Bad Belzig und Potsdam keine gravierenden Verletzungen der Schulter feststellen. In der Folge bekommt er Verbände, Spritzen und Physiotherapie. Die Schmerzen und Leons Sorgen um seinen Traumberuf bleiben. Ein Kraftfahrer mit einer lädierten Schulter ist schwer vorstellbar. Dafür weiß der Zehntklässler zu gut über den Beruf Bescheid.

Orthopäden rätseln

Auch bildgebende Verfahren werden eingesetzt, um den Schmerzen auf die Spur zu kommen. Doch die Orthopäden rätseln. Die MRT-Aufnahmen zeigen jedenfalls keine gravierenden Veränderungen am Gelenk. Und doch ist da etwas, dass dem 17-Jährigen das Leben schwer macht. Zwar hat sich Leon durch das 10. Schuljahr gekämpft. Doch den Schulrucksack trägt er auf der linken Seite. Die letzten Wochen half nur noch eine Krankschreibung.

Spiegelung geplant

Jetzt ein Hoffnungsschimmer. Der Brandenburger Orthopäde und Unfallchirurg Knut Andresen will den Beschwerden des Golzower Jungen in der nächsten Woche endgültig auf den Grund gehen. Und zwar mit einer arthroskopischen Untersuchung. Die Spiegelung des Schultergelenks soll Aufklärung über Erkrankungen und Verletzungen bringen, um diese so weit wie möglich direkt zu behandeln. Dazu überträgt die Kamera des Arthroskops die Innenansicht auf einen Bildschirm, was dem Arzt einen Einblick in das Gelenk erlaubt.

Letzte Hoffnung

„Auf diesen Eingriff setzen wir unsere ganze Hoffnung. Mit den Schmerzen unseres Enkels kann es so nicht mehr weitergehen. Wir wollen, dass er sich seinen Berufswunsch erfüllen kann“, sind sich die Großeltern Angelika und Wolfgang, bei denen Leon lebt, einig. Normalerweise ist der hochgewachsene Schüler kerngesund. Er war aktiv in der Volleyball-AG in der Oberschule Nord in Brandenburg. Nach dem Unterricht wurde hinterm Haus in Golzow Fußball gespielt. Leon sagt: „Mein größter Wunsch ist es wieder schmerzfrei zu leben. Das wäre gut für die Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen – und eine Ausbildung bei Regiobus.“

Von Frank Bürstenbinder