Linthe

Infolge der aktuellen Wetterlage erfolgt im Wasserwerk Linthe eine verstärkte Wasserentnahme. Dabei ist den Verbrauchern in Linthe, Brück und Jeserig (bei Niederwerbig) aufgefallen, dass es zu Eintrübungen des nassen Elementes kommt. Sie sind jedoch nicht gesundheitsgefährdend. Darauf hat der Zweckverband „Hoher Fläming“ mit Sitz in Brück jetzt hingewiesen.

„Der Umstand der größeren Nachfrage führt zu einer erhöhten Fließgeschwindigkeit in den Leitungen“, erklärt Martin Kolpazik als Technischer Leiter. „So können Restablagerungen aufgewirbelt werden“, sagt er. In der Folge könnte das Wasser dann Trübungen aufweisen, heißt es weiter. Der Zweckverband wirkt laut eigenem Bekunden dem zunächst mit einer erhöhten Frequenz an Spülungen des Netzes entgegen. Darüber hinaus werde das Wasserwerk Linthe kurzfristig technisch optimiert, um die Situation in Zukunft vollständig vermeiden zu können, so ist zu lesen.

Grenzwerte werden eingehalten

Wie es heißt, hat sich die Hitze seit dem Wochenende derart ausgewirkt, dass mit Inbetriebnahme von Sprengern und Pools die Förderung im Wasserwerk Linthe erheblich angestiegen ist. Dann erfolgt die Ausfällung von Mangan und Eisen beim Filterprozess nicht ganz so intensiv. Alle Grenzwerte werden dem Vernehmen nach dennoch eingehalten.

Vor Gebrauch in Haushaltsgeräten wird empfohlen, das Wasser auf die Trübung hin zu überprüfen. Für die weiße Wäsche jedenfalls ist die Verwendung demnach nicht so ratsam.

Von René Gaffron