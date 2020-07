Linthe

Im Gewerbegebiet Linthe ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sowie die Polizei waren gegen 19.20 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden.

In einem Bürogebäude war ein Feuer ausgebrochen. Es ging wohl von Trockenlüftern aus, die in dem Gebäude in Betrieb waren.Dort war der Keller in der Vergangenheit voll Wasser gelaufen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der betroffene Bereich durch die Polizei verschlossen und versiegelt. Später erfolgte eine Untersuchung durch Kriminaltechniker.

Demnach kommt ein technischer Defekt als Brandursache „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Betracht“, teilt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Freitagnachmittag mit.

