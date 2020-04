Brück

Wenngleich Ostern in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden kann, so will sich die Evangelische Kirchgemeinde Brück in der Karwoche dennoch regelmäßig treffen – und zwar virtuell. Pfarrer Helmut Kautz hat sich dafür ein paar Angebote überlegt.

Am Mittwoch will sich die Gemeinde an der Aktion „ Deutschland betet gemeinsam“ beteiligen. Ab 17 Uhr soll zusammen „für Kranke und Gesunde, für alle, die jetzt wichtige Dienste leisten, für unser Land“ gebetet werden, wie es auf der Internetseite heißt.

Am Gründonnerstag findet für die Evangelische Kirchgemeinde Brück eine Sederfeier statt - per Videokonferenz. Quelle: Privat

Für Gründonnerstag ist geplant, ab 19.30 Uhr das christliche Sedermahl zu feiern. Dabei wird an die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten erinnert. Der gefüllte Sederteller wird im Laufe des Abends abgegessen.

„Darauf liegen bereit: für jeden ein Stiel Petersilie, ein kleines Schälchen mit Salzwasser, bittere Kräuter, geriebene Äpfel mit Zimt und Mandeln vermischt sowie ein gekochtes Ei oder ein Lammunterschenkelknochen“, erläutert Pfarrer Kautz. „Jeder deckt zu Hause seinen Tisch und gemeinsam wird nach einem bestimmten Ablauf gespeist. Wer die Möglichkeiten hat, stellt seinen Laptop auf den Tisch und alle können sich sehen.“

Am Karfreitag soll ab 16 Uhr an das Sterben von Jesu erinnert und im Abendmahl in das Geheimnis des Opfers eingestiegen werden. „In dieser weltweiten Gemeinschaft sind wir verbunden mit den Menschen aller Zeiten und der Zukunft“, sagt Helmut Kautz. „Jeder lege doch ein Stück Brot und ein wenig Wein oder Saft bereit.“

Um 10.30 Uhr am Ostersonntag schließlich, soll der Ruf erklingen: „Der Herr ist auferstanden“ – alle Glocken läuten und die Gemeinde versammelt sich wieder Telefon- und Videokonferenz.

Das Gebet für „ Deutschland betet gemeinsam“ ist zu finden unter: www.deutschlandbetetgemeinsam.de

