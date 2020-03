Linthe

Kurz vor Ladenschluss ist am Sonnabend der Getränkehandel neben dem Kaufland-Markt an der A 9 in Linthe überfallen worden. Die Täter sind auf der Flucht. Deshalb hoffen die Ermittler auf Aussagen von Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Wie die Polizeiinspektion Brandenburg berichtet, sind die beiden Dienst habenden Angestellten von zwei maskierte Personen überrascht worden, als sie kurz vor 21 Uhr gerade das Geschäft verschließen wollten. Die Verkäufer wurden von den beiden Tätern mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufgefordert. Nachdem das Geld übergeben wurde, flüchteten die Täter in Richtung Dorfmitte. Immerhin wurde niemand verletzt.

Trotz der groß angelegten Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Hubschraubers, konnten die Räuber bei einbrechender Dunkelheit nicht mehr gestellt werden. Zur Höhe ihrer Beute wurden keine Angaben gemacht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg/Havel, 03381 / 5600

Von René Gaffron