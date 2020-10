Borkheide

Mit so einer großen Resonanz hat Ines Renner nicht gerechnet. Die Borkheiderin rief Anfang des Monats zur „Oktober-Challenge“ auf, um Herzkissen für das Brustzentrum in Potsdam zu nähen. Das angepeilte Ziel von 100 Kissen wurde nicht nur erreicht, sondern weit überschritten, berichtet Renner. „Wir übergeben heute 200 Kissen-Sets bestehend aus einem großen und kleinen Kissen an das Brustzentrum des Bergmann-Klinikums in Potsdam“ sagt Ines Renner stolz.

Genäht wurden aber weit über 550 Kissen. In den nächsten Wochen werden diese noch befüllt, zugenäht und anschließend wieder mit dem Auto nach Potsdam gebracht, sagt Renner. „Ich bin zu Tränen gerührt, dass so viele Menschen sich an der Herzkissen-Challenge beteiligt haben und noch immer beteiligen.“

Insgesamt 60 fleißige Helfer zwischen sechs und 88 Jahren haben bei der Näh-Aktion mitgemacht, berichtet Ines Renner. „Auch die Borkheider Grundschule hat mitgemacht. Die jüngsten Kinder haben die Papierherzen gestaltet, die an den großen Kissen befestigt sind“, sagt die 46-Jährige. Die fleißigen Helfer kamen nicht nur aus Borkheide und Borkwalde, sondern auch aus Treuenbrietzen, Wildenbruch, Brück, Linthe sowie Potsdam und Wusterwitz.

In jedem einzelnen Herz steckt nicht nur viel Liebe, sondern auch viel Arbeit, sagt Renner. „Als erstes wurden die Stoffe gewaschen, getrocknet, gebügelt, zugeschnitten und genäht. Anschließend wurden sie gewendet, wieder gebügelt, dann mit Füllwatte befüllt und schließlich verschlossen. Erst dann ist so ein Herz fertig.“

Parallel wurden Papierherzen ausgeschnitten, bunt gestaltet, mit tröstenden Worten beschriftet und an die großen Herzen befestigt. „Es ist schön zu sehen, dass man mit wenig doch viel erreichen kann. Wenn jeder ein kleines bisschen Zeit opfert, dann kann er für andere doch so viel Gutes tun“, sagt Ines Renner gerührt.

Herzen lindern Schmerzen

Die Freude war sehr groß als Ines Renner mit dem voll beladenen Auto beim Brustzentrum Potsdam im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ ankam. Dass die Herzkissen den Brustkrebs-Patientinnen nicht nur Hoffnung geben und Trost spenden, sondern auch Schmerzen lindern, weiß Brustschwester Anne-Gret Schurtzmann vom Brustzentrum. „Die Kissen helfen auch, weil sie ein Lagerungshilfsmittel sind und den Stoß etwas nehmen.“

Besonders wertvoll sind für die Patientinnen die kleinen handlichen Kissen, weiß Dorothea Fischer, Chefärztin und Leiterin des Brustzentrums, zu berichten. „Das ist wie eine Unbekannte, die das Händchen hält. Und die Frauen sind überrascht, dass sie in der Klinik plötzlich so etwas Persönliches bekommen.“

300 Neuerkrankungen pro Jahr

Insbesondere in angespannten Situationen oder wenn es den Patientinnen nicht gut geht, kommen die weichen und bunten Kissen zum Einsatz, berichtet die Ärztin. Die Frauen sehen, dass die Kissen unterschiedlich sind. „Wir sagen ihnen, dass die Kissen von anderen Frauen für diese Situation hergestellt wurden. Das ist etwas sehr Persönliches und hilfreich. Es ist ein Zeichen von Solidarität und etwas sehr Gutes“, betont die Chefärztin.

Etwa 300 Neuerkrankte pro Jahr kommen ins Brustzentrum Potsdam, berichtet Fischer. „Es sind viele junge Frauen, die in einem Alter sind, wo sie mit der Erkrankung nicht rechnen. Die Warmherzigkeit spielt dann eine große Rolle“, so Fischer.

Challenge im nächsten Jahr

Auf jeden Fall findet im nächsten Jahr wieder eine Herz-Challenge statt, sagt die Schirmherrin Ines Renner überzeugt. „Ob wir das Ergebnis von diesem Jahr toppen können, weiß ich nicht, aber es kommt auf einen Versuch an.“

Neben den Herzkissen sollen im nächsten Jahr noch Trostbärchen und Hickman-Taschen genäht werden, sagt Ines Renner. „Hickman-Taschen sind aus Stoff und sie sollen die Infusionsbeutel der krebskranken Kinder bunt verpacken.“

Nachschub noch da

Ines Renner zeigt sich nach der Übergabe der Herzen ans Potsdamer Brustzentrum emotional ergriffen. „Die Freude war einfach überwältigend. Die Herzen wurden mit Freude erwartet und sie können anderen Patienten wieder Freude bringen. Es ist auch noch Nachschub da“, sagt die Borkheiderin, die in zwei Wochen sich wieder mit ihrem Auto voller Herzen auf den Weg ins Potsdamer Brustzentrum machen wird.

Von Johanna Uminski