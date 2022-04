Borkwalde

Als Anna Sandler sich am 12. März mit ihren Kindern Leon (1 Jahr) und Sabrina (6 Jahre) in den Zug in der südukrainischen Hafenstadt Odessa setzte, war es eine Reise ins Ungewisse. „Ich wollte eigentlich nicht weg“, sagt die 35-jährige Ukrainerin. Doch als die Angriffe der russischen Armee immer näher kamen, wollte die vierfache Mutter das Land mit ihren Kindern so schnell wie möglich verlassen.

Anna und Ruslan Sandler sind glücklich in Borkwalde angekommen. Die sechsköpfige ukrainische Familie stammt aus Odessa und ist vom Krieg in ihrem Land geflohen. Anna musste alleine mit den vier Kindern sich auf den Weg ins Ungewisse machen.

„Wir haben immer die Raketen am Rande von Odessa vom weiten gesehen. Als es aber einen Bombenanschlag in unserer Nähe gab, kam Sabrina mit großen ängstlichen Augen zu mir und sagte, dass wir uns im Bunker verstecken müssen. Diese Situation war wie der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, erinnert sich Anna Sandler an den Entschluss, mit ihren Kindern zu fliehen.

Die Reise führte die vierfache Mutter zunächst in die westukrainische Stadt Lwiw, wo ihre beiden Söhne Mark und Jaroslaw, beide 14 Jahre alt, bei Verwandten waren. Vier Tage brauchte die Ukrainerin mit ihren vier Kindern samt zwei großen Koffern, fünf Rucksäcken und zwei großen Taschen, um endlich bei einer Familie in Borkwalde anzukommen und in Sicherheit zu sein.

Bereit zu töten

„Ich hatte grundlegend Angst, überhaupt loszufahren. Die Menschen am Bahnhof in Odessa waren so gewalttätig untereinander, dass sie bereit wären zu töten, um in den Zug zu kommen“, berichtet die Ukrainerin. Vom Krieg erfuhr sie auch nur von ihrer Schwiegermutter, denn Fernsehen schaut die Familie nicht, erklärt Anna Sandler. „Mit dem Einmarsch der Russen haben wir nicht gerechnet“, sagt sie. Ihr Mann Ruslan befand sich zu dem Zeitpunkt in Georgien.

Bereits vor Kriegsbeginn fuhr er dort zum Winterurlaub hin. „Er wollte sich die Gegend erst alleine anschauen und im nächsten Jahr wollten wir als Familie dort Urlaub machen“, erklärt Anna Sandler. Mithilfe eines Bekannten schaffte es die Mutter mit ihren Kindern in einen der zur Flucht stehenden Züge. Ihr reserviertes Abteil war von anderen flüchtenden Ukrainern besetzt. „In einem Abteil waren zum Teil 17 Leute drin, um erst einmal so viele Ukrainer wie möglich wegzubekommen“, berichtet sie.

Hatten zu Hause alles

Der Zug brachte die Familie von Odessa nach Lwiw. Von dort ging es an den ukrainisch-polnischen Grenzübergang Krakowez. Die Flüchtlinge mussten rund 30 Stunden warten, berichtet Anna Sandler. „Das war eigenartig, warum alle dort hingebracht wurden, denn die anderen Grenzübergänge waren frei.“ Über eine ukrainische Bekannte, die in den USA lebt, fand die erschöpfte Familie zunächst in einem Appartement im polnischen Krakow eine Unterkunft, um sich von den Strapazen zu erholen.

„Ich bin noch überwältigt von der Hilfsbereitschaft und Güte der Menschen, der keine Grenzen gesetzt sind.“ Das Schlimmste für die junge ukrainischen Mutter war immer die Ungewissheit, die auf der Reise mitfuhr. „Ich hatte Angst und habe daher so lange gezögert zu fliehen. Wir hatten zu Hause alles und wir mussten plötzlich alles verlassen und zurücklassen.“ Da das Appartement in der polnischen Stadt Krakow nur für zwei Tage gebucht war und alle anderen Hotels und Unterkünfte überfüllt waren, wusste Anna Sandler, dass sie und ihre Kinder sich wieder auf den Weg machen mussten.

Zu viele Krimiserien geschaut

Das Buchen eines Zugtickets von Polen nach Deutschland gestaltete sich aufgrund der Sprachbarrieren auf beiden Seiten als schwierig, berichtet die 35-Jährige. Doch sie hatte Glück und ergatterte noch Fahrscheine. Der Zug brachte die ukrainischen Flüchtlinge an die deutsche Grenze, von dort ging es nach Berlin, dachte Anna Sandler zumindest.

„Im Bus erfuhren wir, dass wir nach Dresden fahren, weil in Berlin alles voll ist.“ Doch zum Glück hatte die ukrainische Mutter bereits zu diesem Zeitpunkt Kontakt zu Borkwaldern. Von Dresden startete die ukrainische Familie ihren letzten Weg Richtung Borkheider Bahnhof, wo sie von dem Borkwalder Ehepaar mitten in der Nacht herzlich in Empfang genommen wurde. „Ich hatte schon Angst, wo sie uns hinbringen. Es war dunkel, mitten in der Nacht und wir fuhren über die großen Schlaglöcher. Meiner Schwester schickte ich sicherheitshalber unseren Standort. Ich habe zu viele Krimiserien geschaut“, sagt sie heute schmunzelnd.

In Gedanken bei Mutter und Schwester

Im Haus der Borkwalder Familie wurden Anna und ihre Kinder herzlich empfangen. „Linda und Andi haben alles für uns gemacht, dass wir uns wohlfühlen“, berichtet Anna Sandler ganz gerührt. Eine Woche nach ihrer Ankunft in Borkwalde kam ihr Mann Ruslan mit dem Flugzeug nach. Schnell wurde klar, dass die sechsköpfige Familie ihre eigenen vier Wände benötigt. Über ein Ehepaar aus Berlin, das in Borkwalde einen Ferienbungalow besitzt, konnte die ukrainische Familie dort nun ein neues Zuhause finden.

In Gedanken ist die Ukrainerin vor allem bei ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrer Familie, die in Odessa zurückgeblieben sind. „Meine Mutter ist schwer an Corona erkrankt und nicht in der Lage, zu fliehen. Sie kann noch immer nicht begreifen, dass wir von den Russen angegriffen werden. Meine Schwester ist mit ihrem Mann dortgeblieben, der in den Krieg eingezogen wurde“, sagt Anna Sandler, die Angst hatte, dass auch ihr Mann gegen die russische Armee kämpfen müsste. „Die ukrainische Regierung hat ein Gesetz erlassen, das Männer, die nach dem 24. Februar geflohen sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Aber Ruslan war ja bereits vor Kriegsbeginn nicht in der Ukraine gewesen. Es ist also alles gut.“

Eine große Umstellung

Anna und Ruslan Sandler hoffen, dass ihre Kinder schnell die Schule und Kita in Borkwalde und Borkheide besuchen können und auch sie selbst hier bald eine Arbeit finden. Gerade für ihren 36-jährige Mann, der die Großstadt liebt, war die knapp 2000 Einwohner starke Borkwalde zunächst eine große Umstellung, berichtet Anna Sandler.

„Mittlerweile fühlt er sich hier auch wohl. Letzte Woche waren wir zur Informationsveranstaltung in Brück und konnten uns dort mit anderen Ukrainern austauschen. Wir hatten von Anfang an ein Riesenglück, das uns fremde Menschen so viel geholfen haben“, resümiert die vierfache Mutter, die hier in Deutschland gerne wieder als Fotografin arbeiten möchte.

Für die Zukunft wünscht sie sich Frieden für ihr Land und jede einzelne Familie, von denen viele bereits an der Coronasituation auseinandergebrochen sind, berichtet Anna Sandler. „Wir Ukrainer sind viel arbeiten und sehen uns kaum. Die Corona-Pandemie hat alles verändert, weil man plötzlich eng beieinander sein musste.“ Und was würde sie Putin sagen, wenn sie könnte? „Ich weiß nicht. Was soll ich einem geistig kranken Menschen sagen? Gott sieht alles und er wird auch darüber richten. Putin und seinen Anhänger werden für seine Taten bezahlen.“

Von Johanna Uminski