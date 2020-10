Brück

In Brück haben Unbekannte in den vergangenen Tagen am Radweg in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße einen überdachten Pavillon beschädigt. Dieser dient Radfahrern als Raststelle.

Die Täter haben eine Sitzbank sowie einzelne Elemente der Holzverkleidung kaputt gemacht. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen für die Tat.

Hinweise unter: 03381/5600 und: www.polizei.brandenburg.de

