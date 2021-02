Brück

In der Nacht zum Montag ist ein Auto in Brück gestohlen worden. Es handelt sich um einen Ford Fiesta. Das schwarze Auto mit dem amtlichen Kennzeichen PM-ST 1810 parkte über Nacht in der Bahnhofstraße.

Am frühen Morgen stellte die Besitzerin den Diebstahl fest. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben, die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Der Schaden wird mit 5000 Euro beziffert.

Von René Gaffron