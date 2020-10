Linthe

In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter auf einem Betriebsgelände in Linthe eingebrochen und haben Teile von einem Traktor gestohlen, der dort abgestellt war. Die Diebe sind anschließend in unbekannte Richtung geflohen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden dieses Diebstahls beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Von MAZ