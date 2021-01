Neuendorf

Eine Schweinerei im Sinne des Wortes erschüttert Spaziergänger und Anwohner in der Nähe von Neuendorf bei Brück. Etwas abseits der B246 – in einem Gebüsch an der Zufahrt zur ehemaligen Mülldeponie – haben Unbekannte größere Mengen Kadaver von Wildschweinen abgelegt.

In sozialen Netzwerken im Internet wird das Problem aktuell heiß diskutiert. Denn es scheint sich nicht nur um einen aktuellen Einzelfall zu handeln. „Die Kadaver liegen relativ dicht zur Straße, so dass es wie abgekippt aussieht“, schildert Martina Böttcher gegenüber der MAZ. Die Brückerin hat das Bild der tierischen Hinterlassenschaften am Wochenende veröffentlicht.

Rund um Neuendorf sorgen abgekippte Kadaver immer wieder für Ärger. So diese Wildscheinreste an der B246. Quelle: Martina Böttcher

Der Haufen war aufgefallen, weil der Hund der Spaziergängerin lange davor verharrt hatte. „Vermutlich liegen Teile davon schon länger, es roch schon etwas, trotz Frost“, schildert Böttcher.

Immer wieder kämen neue Überreste von Wildtieren hinzu. Immer an der Stelle, schildern andere Facebook-Nutzer. „Das wird dort offenbar regelmäßig abgelegt. Schon im Sommer stank es dort sehr nach Kadaver. Unsere Pferde wollen dort nur ungern vorbei laufen“, schreibt eine Nutzerin unter dem Namen Ani Pundrich.

Spekulationen, wonach es sich um Fälle Afrikanischer Schweinepest oder Angriffe von Wölfen handeln könnte, will indes kaum jemand in der Brücker Facebook-Gruppe teilen. „Der Wolf legt es ja nicht immer schön an den Straßenrand, immer an die gleiche Stelle. Außer wir haben einen mega coolen Wolf“, schreibt Linda Schönberg.

Behörden informiert vor Wochen

Wie sie der MAZ berichtet, haben auch ihre Hunde vor Weihnachten an der Stelle Schweinereste gefunden. Auch lagen dort noch Knochen und weitere Abfälle von Tieren. „Wir haben es vorschriftsmäßig an das Ordnungsamt und das Veterinäramt gemeldet“, so Schönberg.

Immerhin ist die Afrikanische Schweinepest seit einiger Zeit im Land Brandenburg ein heikles Thema. Bei der Hotline für Schweinefunde sei „alles sachgerecht aufgenommen“ worden und „ich habe mich auch ernst genommen gefühlt“, schildert die Neuendorferin. Über den genauen Standort sei die Nummer des Jagdpächters vermittelt worden.

Der Wolf steht schnell im Verdacht

„Dort angerufen, hat er es zur Kenntnis genommen und meinte, er würde sich das angucken. Es klinge aber wohl sehr nach dem Wolf“, schildert Linda Schönberg. „Für mich ist die Erklärung doch etwas fragwürdig, denn ich glaube nicht, dass der Wolf seine Reste an die Seite schmeißt und mit dem Fell dann wieder zudeckt“, sagt die Neuendorferin.

Nach ihrer Beobachtung kämen Kadaver in dem Gebiet schon häufiger vor. „Gern auch etwas weiter hinten, dort sehen sich manche Menschen auch gezwungen, ihren Müll abzuwerfen“. Doch man sehe „nie jemanden, sondern immer nur den Abfall und die Hinterlassenschaften“.

Viel Müll im Wald ärgert Jäger

Das bestätigt Peter Sutter, der für das Gebiet zuständige Jagdpächter, am Montag gegenüber der MAZ. „Wir finden oft ganze Wohnungseinrichtungen und Dinge im Wald, die man viel einfacher zur kostenlosen Abholung über die Müllgebühr auch daheim vor die Tür stellen kann.“

Was die Kadaver angeht, verweist er darauf, seit Ende November im Revier kein Schwein geschossen zu haben. Bei dem Fund handele es sich nicht um verendete Tiere. Drei Jäger haben in dem Gebiet eine Berechtigung. Alle versicherten, nichts mit den Kadavern zu tun zu haben, so Sutter. Auch hält er Wilderei in dem Revier für ausgeschlossen. „Das hätten wir schon mitbekommen“, sagt der Pächter.

Pächter will Vorfall aufklären

„Auch ein Wildunfall würde uns von der Polizei und dem Veterinäramt gemeldet werden“, so Sutter. Ihm sei an einer Aufklärung der Kadaver-Funde gelegen. Denn die Hinterlassenschaften anderer beseitigen, möchte er nicht. Vorgeschrieben ist es laut Jagdrecht, Überreste von geschossenen Wildtieren zu vergraben. Mindestens 70 Zentimeter tief.

Aufregung herrscht bei den Neuendorfern, weil sich solche Fälle rund um ihr Dorf anscheinend häufen. „Im Sommer hatten wir hier auch einen großen Kadaver-Fund einer größeren Masse von Überresten anderer Tiere mitten in der Plane“, schildert Linda Schönberg der MAZ. „Darum wurde sich leider auch ein Dreck gekümmert“, so die Anwohnerin.

Rund um Neuendorf sorgen abgekippte Kadaver immer wieder für Ärger. So wie dieser Fund vom Sommer an der Plane. Quelle: privat

Die Amtsverwaltung Brück verzeichne in letzter Zeit keine Häufung solcher Meldungen. „Zuständig ist jeweils der Jagdpächter“, erklärt Kai Fröhlich, der Sprecher des Amtes, am Montag. Da die Pächter oft bei Bürgern nicht bekannt seien, „können solche Fälle gern über das Amt gemeldet werden mit genauer Ortsangabe. Dann leiten wir das weiter.“

Im jüngsten Fall handele es sich klar um jagdliche Überreste. Üblich sei, dass diese im Wald verbleiben, um anderen Tieren als Nahrung zu dienen. „Womöglich wurden sie hier von anderen Tieren wieder ausgegraben“, erklärt Fröhlich. Der Jagdpächter sei informiert. Er werde die Überreste entfernen.

Meldeportal Maerker schneller Weg

Nützlich für derartige Problemmeldungen sei das Portal „Maerker“ auf der Internetseite des Amtes Brück. Dort kann – auch anonym – auf allerlei Missstände hingewiesen werden. „Vorteil des Portals ist, dass die Meldungen von uns sehr einfach in die richtigen Kanäle geleitet werden können“, sagt Kai Fröhlich. Wer mit dem Handy meldet, kann zudem automatisch die relevanten Koordinaten übermitteln. „Das erspart eine komplizierte Standortbeschreibung, gerade bei solchen Waldgeschichten“, erklärt der Sprecher des Amtes Brück.

