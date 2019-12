Brück

Eine 28-Jährige ist am Samstag bei einem Unfall auf der A9 leicht verletzt worden. Offenbar war die BMW-Fahrerin zu schnell unterwegs, als sie auf der Autobahn zwischen Beelitz und Brück in Richtung Leipzig von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen die rechte Leitplanke und kam schließlich in der Mittelschutzplanke zum Stehen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr BMW musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Gegen die 28-Jährige läuft nun ein Bußgeldverfahren.

Von MAZonline