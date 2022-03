Unfall auf A9 bei Locktow: Motorradfahrer schwer verletzt 

Locktow

Auf der Autobahn 9 im Hohen Fläming haben sich am Donnerstagvormittag kurz hintereinander zwei Unfälle ereignet. Zwischen den Anschlussstellen Brück und Niemegk waren gegen 9.45 Uhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei aufgrund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel ein BMW und ein Motorrad zusammengestoßen.

Beim Spurwechsel kollidiert

„Der Motorradfahrer hatte offenbar den nachfolgenden Verkehr nicht beachtet. Der Fahrer des BMW konnte dann einen Zusammenstoß trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern“, teilt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin der MAZ mit.

Dabei stürzte der Motorradfahrer von seiner Maschine. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. „Das Motorrad fuhr nach dem Sturz des Mannes selbständig noch etwa 400 Meter weiter, bevor es zum Liegen kam“, schildert die Polizeisprecherin.

Folgeunfall mit zwei Autos

Unmittelbar nach diesem Unfall ereignete sich noch ein Folgeunfall zwischen zwei Autos, die aufeinander auffuhren. Dabei gab es keine Verletzten.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle in Höhe des Flugfeldes bei Locktow wurden die drei Spuren der Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 42.000 Euro geschätzt.

Auf der Autobahn kam es zum Stau, der sich nach Freigabe der Spuren gegen 11 Uhr wieder auflöste. Auf den Umleitungsstrecken gab es verstärkten Verkehr auf Landstraßen.

Von MAZ-online