Borkheide

Das erleben Polizisten auch nicht alle Tage nach einem schweren Unfall. Sie müssen keinen Abschleppwagen rufen, weil der Fahrer des Unfallautos mit Totalschaden noch sehr aktiv ist nach dem Crash.

Am Samstagabend wurden die Feuerwehr Borkheide sowie Polizei und Rettungsdienst zunächst alarmiert, weil auf der Bundesstraße 246 in der Nähe des Abzweigs zur Waldgemeinde gegen 20 Uhr drei Autos in einen Crash verwickelt gewesen sein sollten.

Zur Galerie Auf der B246 bei Borkheide ist ein Renault Twingo am Samstagabend in den Wald gekracht.

Dies bestätigte sich aber nicht beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte vor Ort. Vielmehr war allein ein Renault Twingo aus noch unbekannten Gründen auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen.

Unfallauto landet zwischen Bäumen

Der Kleinwagen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark geriet in die Gegenspur, drehte sich einmal um die eigene Achse und landete im gegenüberliegenden Wald. Dort kam das Unfallauto zwischen Bäumen auf den Rädern zum Stehen.

Der Fahrer konnte aus eigener Kraft das demolierte Auto verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt eingehend untersucht. Danach stand fest. Der Mann hatte den Unfall völlig unverletzt überstanden.

Kaum Arbeit für die Feuerwehr

Die Feuerwehr kümmerte sich währenddessen um das Fahrzeug und prüfte, ob Kraftstoff oder Öl ausläuft. Doch dies bestätigte sich nicht. Die Feuerwehrkräfte klemmten aus Sicherheitsgründen lediglich die Batterie des Fahrzeugs ab.

Auf der B246 bei Borkheide ist ein Renault Twingo am Samstagabend in den Wald gekracht. Quelle: Julian Stähle

Anschließend entwickelte der Unfallfahrer noch viel Energie. Er kümmerte sich eigenständig um die Bergung seines stark demolierten Fahrzeugs. Das weist einen Totalschaden auf.

Wrack mit Anhänger abtransportiert

Die Polizei sperrte dafür circa eine halbe Stunde lang die Bundesstraße voll. Der Unfallverursacher hatte inzwischen einen Transporter samt Autoanhänger zum Unfallort organisiert – wohl von Bekannten. Mit Hilfe von Seilen wurde der Renault Twingo aus dem Wald zunächst auf die Straße bugsiert. Anschließend konnte das Wrack per Seilwinde auf einen Anhänger speziell für Autotransporte gezogen und weggeschafft werden.

Auf der B246 bei Borkheide ist ein Renault Twingo am Samstagabend in den Wald gekracht. Der Fahrer organisierte die Bergung des Wracks danach noch selbst. Quelle: Julian Stähle

Die Polizei ermittelt noch zu den genauen Umständen des Unfalls. Am Abend gab es dazu vor Ort zunächst noch keine gesicherten Informationen.

Von Julian Stähle und Thomas Wachs