Brück

Per Zufall ist die Polizei in Brück auf einen schweren Unfall aufmerksam geworden. Bei einer Streifenfahrt entdeckten Beamte am Donnerstag an der Lindenstraße ein Auto auf der Gegenspur, das sie kontrollieren wollten.

Nachdem die Polizeibeamten ihren Funkwagen gewendet hatten, stellten sie fest, dass der Pkw in einen Unfall verwickelt war.

Nach ersten Erkenntnissen hatte dessen Fahrerin offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Es kam nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich das Auto.

„Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt“, erklärt Ariane Attrodt, eine Sprecherin der Polizeidirektion West. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass die Kraftfahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem registrierten die Ermittler bei ihr Alkoholgeruch.

„Ein Atemalkoholtest ergab auch einen Wert von 0,58 Promille“, so Attrodt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme erfolgte. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlung wurde die Frau entlassen.

Von MAZ-Online