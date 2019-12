Damelang

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Samstagmittag auf der L85 von Cammer in Richtung Brück zu einem Autounfall, bei dem ein 43-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann überquerte mit seinem Ford eine Kreuzung in Damelang, als ihm ein Opel die Vorfahrt nahm. Dessen 36-jähriger Fahrer hatte ein Stoppschild mitachtet.

Die Autos prallten zusammen und der Ford stieß in der Folge gegen einen gemauerten Zaun sowie einen Stromkasten. Der Fahrer musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro.

Von MAZ