Unfallkette auf der A9 zwischen Brück und Niemegk  

Brück/Niemegk

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen musste die Autobahn 9 am Donnerstagvormittag für zwei Stunden voll gesperrt werden. Es gab drei Verletzte, die ins Krankenhaus kamen.

Zwischen den Anschlussstellen Brück und Niemegk waren gegen 11 Uhr drei Wagen kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei führte zunächst ein Fehler beim Fahrspurwechsel eines Kraftfahrers zum seitlichen Zusammenstoß seines Autos mit einem Kleintransporter.

Kleinwagen kracht durch Wildschutzzaun

Infolge dieser Kollision schleuderte der Kleinwagen von der Fahrbahn und krachte durch einen Wildschutzzaun. Danach kam das Unfallauto erst in der Böschung zum Stillstand.

„Auch der Kleintransporter kam derart ins Schlingern, dass er wiederum mit einem Lastwagen kollidierte und erst auf der linken Richtungsfahrbahn zum Stehen kam“, schildert Torsten Sander, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Freitagnachmittag gegenüber der MAZ.

„Der hinzugerufene Rettungsdienst musste drei an dem Unfall beteiligte Fahrzeuginsassen behandeln und in Krankenhäuser transportieren“, so Torsten Sander weiter.

Erhebliche Staus in der Region

Die dreispurige Autobahn musste in Richtung Leipzig für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für die Dauer von etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die Absicherung der Unfallstelle wurde durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Niemegk unterstützt. „Die Sperrung sorgte für erhebliche Staus auf der Autobahn 9 und den Umfahrungsstrecken“, teilt der Polizeisprecher weiter mit.

Das am Unfall beteiligte Auto und der Kleintransporter waren nicht mehr fahrbereit. Beide mussten abgeschleppt werden. Es entstand nach Einschätzung der Polizei bei dem Mehrfach-Unfall ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro.

Die Polizei fertigte eine Unfallanzeige. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des folgenschweren Unfalls werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Von MAZ-online