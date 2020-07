Brück/Linthe

Besten Stoff für einen ordentlichen Kriminalfilm hergeben würde das unliebsame Erlebnis von Marc-André Balló. Das macht den Geschäftsmann wütend auf die Polizeiarbeit im Land Brandenburg.

Der Inhaber unter anderem der Firma Artelia handelt mit Garten- und Kindermöbeln. Im Gewerbegebiet Linthe hat mehrere Hallen gemietet zum Umschlag der Möbel. Kürzlich war dort eingebrochen worden. „Verschwunden ist Ware im Wert von gut 15.000 Euro, die Kriminelle wohl mit einem Lastzug abtransportiert haben müssen“, schildert der Unternehmer am Donnerstag im Brücker Amtsgebäude auch vor den hochrangigen Polizeichefs.

Eigenes Diebesgut zum Kauf angeboten

„Richtig wütend“ gemacht habe ihn die Bürokratie der Beamten und fehlende Kommunikation. Denn als ihm genau das Diebesgut aus Linthe kurz darauf in einer seiner eigenen Filialen direkt hinter der Grenze zu Polen selbst zum Ankauf angeboten wurde, sei es nicht gelungen, die Bande zu schnappen.

„Ich war auf das vermeintliche Geschäft zunächst eingegangen, habe die deutsche Polizei informiert, doch nichts geschah“, erzählt Balló. „Nur über meinen direkten Kontakte zur Polizei in Polen gelang es, wenigstens den Fahrer der Lieferung festzunehmen“. Danach habe er von einem Verfahren oder dessen Ausgang „leider nie wieder etwas gehört“, erklärt der Unternehmer.

Betroffen von Einbrüchen war auch die Firma Artelia. Sie hat in ihren Hallen Sicherheitstechnik mit Kameras aufgerüstet, wie Lagerleiter Matthias Taubald zeigt. Quelle: Thomas Wachs

Seine Logistik-Hallen im Linther Gewerbegebiet hat er nun aufgerüstet mit Videoüberwachung und Alarmanlagen. Denn einsteigen wollten Kriminelle dort auch schon mal über das hohe Dach einer großen Halle.

Mit einem solchen kriminellen Treiben im Gewerbegebiete Brück/ Linthe soll nun Schluss sein. Nach einer Einbruchsserie mit hohen Schäden der jüngsten Jahre fordern Unternehmer mehr Sicherheit. Dafür soll es jetzt eine Sicherheitspartnerschaft geben.

Erster Runder Tisch zum Thema

Das ist das Ergebnis der ersten Beratung eines „Runden Tisches“ zu dem Thema. Dazu waren am Donnerstag auf Einladung der Amtsverwaltung zehn Inhaber und Chefs von Firmen zusammengekommen mit Vertretern des Amtes, der Polizei sowie dem Bürgermeister von Brück, Matthias Schimanowski, und seiner Linther Kollegin, Sigrid Klink. Alle gemeinsam wollen nun die Partnerschaft mit verschiedenen Schritten ausbauen.

Um Einbrüche im Gewerbegebiet Brück/Linthe zu reduzieren fand nun der erste Sicherheitsstammtisch statt im Amtsgebäude Brück. Quelle: Thomas Wachs

Denn kaum eine Firma in dem an der Autobahn 9 liegenden Gewerbegebiet sei in den zurückliegenden Jahren von Einbrüchen verschont geblieben, erklärte Marcus Mattes, der Inhaber einer Granitfirma, kürzlich der MAZ. Er ist Initiator des Sicherheitsstammtisches. Im Brücker Amtsdirektor Marko Köhler fand er spontan einen Unterstützer.

Besser vorbeugen als erfolglos ermitteln

Ziel müsse es sein, dass Sicherheitskräfte und Polizei Einbrüche im Vorfeld verhindern. „Es macht keinen Sinn, dass die Kriminalpolizei erst kommt, wenn alles vorbei ist, um Spuren zu sichern für Ermittlungsverfahren, die dann meist ohnehin erfolglos im Sande verlaufen“, sagt Ewald Mattes, der Inhaber der Firma Rex-Granit im Gewerbegebiet Brück.

Auch nebenan in der Firma seines Sohnes Marcus hatte es in der Vergangenheit mehrfach Einbrüche gegeben. Werkzeug und Fahrzeuge wie ein besonderer Gapelstapler und Oldtimer verschwanden spurlos. Insgesamt hatte es eine Serie weiterer Einbrüche auch bei Nachbarn gegeben mit einem Gesamtschaden von gut 300.000 Euro. Die ausgefeilte Logistik lasse auf gut vorbereitetet Täter schließen.

Mit künstlicher DNA markier werden können alle Materialien., Quelle: Pressestelle PD West

Technisch aufgerüstet habe deshalb bereits auch die Fensterfirma von Dirk Winter in Linthe. Dort waren Transporter der Monteure geknackt und Werkzeug gestohlen worden. Susanne Winter, die auf dem Gelände ein Lager für ihr Küchenstudio in Stahnsdorf betreibt, fordert kleinerer Schritte zu mehr Sicherheit auch von den Kommunen. „Seit Woche ist im Gewerbegebiet an einer Straße komplett die Beleuchtung ausgefallen“, berichtet die Unternehmerin beim ersten Gesprächskreis.

Revierpolizisten nehmen Kontakt auf

Die Polizei bot den Firmen und Lokalpolitikern dort eine engere Kooperation an. „Die Revierpolizisten werden auf sie zukommen und unsere Präventionsabteilung kann auch Ortstermine anbieten bei Firmen, die von Einbrüchen betroffen waren“, sagt Mathias Tänzer, der Chef der Polizeiinspektion West.

So funktioniert künstliche DNA Künstliche DNA sind synthetisch hergestellte „Oligonukleotide”, die — auch mit Zusatzstoffen — in der Kriminaltechnik verwendet werden. Die unsichtbare Kennung kann auf beliebige Materialien aufgetragen und mit Speziallampen sichtbar gemacht werden. Die Einzigartigkeit jeder Charge ist wie beim genetischen Fingerabdruck des Menschen gesichert, sie kann von Ermittlern zurückverfolgt werden. In Großbritannien und den Niederlanden wird das Verfahren seit mehreren Jahren angewendet, was die Zahl bestimmter Diebstähle um bis zu 80 Prozent gesenkt haben soll.

„Gute Erfahrungen zur Abschreckung gibt es durch Vorbeugung mit Sicherheitstechnik“, ergänzt Polizeidirektor Karsten Schiewe, der Chef der Direktion West. Er rät zu Warnschildern sowie zur Markierung von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen mit künstlicher DNA oder GPS-Sendern. „Das erleichtert die Zuordnung von möglichem Diebesgut bei Kontrollen“, so Schiewe.

Brück und Linthe keine Schwerpunkte

Trotz der vor Ort als Häufung wahrgenommenen Delikte, seien das Gewerbegebiet Brück/ Linthe und der Autohof in Linthe jedoch „keine Kriminalitätschwerpunkte in unserem Gebiet“, sagt Mathias Tänzer. „Weiter nördlich im Landkreis bei Michendorf ist da deutlich mehr los, wo wir als Polizei reagieren müssen.“ Doch sei die Personaldecke begrenzt, „Schwerpunkte müssen gesetzt werden“, sagt der Inspektionschef.

Einbrecher haben bei Unternehmen im Gewerbegebiet Brück/Linthe hohe Schäden hinterlassen. Quelle: Stock-Adobe

Eine konkrete Statistik präsentierten die Polizisten am Donnerstag nicht in Brück. Diese sei für 2020 ohnehin nicht vergleichbar. „Die Corona-Pandemie und die geschlossenen Grenzen ließen auch die Kriminalität deutlich sinken“, so Tänzer. Allgemein begünstige die Nähe zu Autobahnen Einbrüche und Diebstähle.

Polizei fordert mehr Sicherung

Die Polizei rät zu mehr Engagement für die Sicherung von Wohnungen wie auch von Firmen und Fahrzeugen. „ Deutschland ist für Kriminelle oftmals noch wie ein Selbstbedienungsladen in dieser Hinsicht. Das sieht anderswo in Europa ganz anders aus“, sagt Mathias Tänzer.

Die Firma Artelia im Gewerbegebiet Linthe hat Sicherheitstechnik aufgerüstet. Quelle: Thomas Wachs

Reinhard Petzkowski von der Autotechnik-Firma Mapco berichtete von guten Erfahrungen mit eigens eingestellten Sicherheitsleuten, die nachts ständig vor Ort sind auf dem Firmengelände. „Bislang hatten wir so zwar zusätzliche Kosten, aber keine Einbrüche an unseren Standorten.“

Gemeinsamer Wachschutz erwogen

Eine Idee der Firmenchefs ist es nun, gemeinsam in einen zentralen Sicherheitsdienst für das Gewerbegebiet zu investieren. Die erste Resonanz dazu war am Donnerstag positiv. Details sollen bei den nächsten Treffen des Stammtisches beraten werden. Dazu will die Amtsverwaltung Brück alle Unternehmer der Region anschreiben.

Von Thomas Wachs