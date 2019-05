Brück

Große Befürchtungen und Ängste gibt es zum Plan für den Bau eines Windrades am Rande des Brücker Gewerbegebietes. Gegen das Projekt eines dort seit Beginn ansässigen Unternehmers läuft nun eine Unterschriftensammlung.

In einer Halle der Firma Mapco-Autotechnik in Brück fand am Donnerstag ein Bürgerforum gegen das Projekt für ein Windrad im Gewerbegebiet statt. Gut 65 Bürger waren dabei.

Diese haben Kritiker am Donnerstagabend bei ihrem Bürgerforum gestartet. Anlieger aus Brücker Wohngebieten sowie Geschäftsleute aus dem Gewerbegebiet haben dort ihre Bedenken formuliert.

Sie fürchten Beeinträchtigungen für die Gesundheit und Lebensqualität zahlreicher Anwohner in der Brücker und Linther Nachbarschaft sowie für gut 1000 Beschäftigte im Gewerbegebiet, wenn die Pläne des Granit-Unternehmers Marcus-Oliver Mattes umgesetzt werden.

Er möchte ein circa 235 Meter hohes Windrad mit einer Nabenhöhe von 160 Metern errichten. Das soll dazu beitragen, die beiden Granitfirmen der Unternehmerfamilie kostengünstiger mit Strom zu versorgen.

Beim Bürgerforum gegen ein Windradprojekt in Brück begann am Donnerstag eine Unterschriftensammlung. Detlef Seeliger, Thomas Haseloff und Michael Klenke (v.r.n.l.) organisieren den Protest in Begleitung durch den Juristen Claus-Peter Martens (li.). Quelle: Thomas Wachs

Organisiert haben den Protest die Unternehmer Detlev Seeliger und Thomas Haseloff sowie der Stadtverordnete Michael Klenke. Alle sind selbst auch Anwohner der Brücker Lindenstraße, die direkt an das Gewerbegebiet angrenzt. Sie kündigten an, juristisch „bis in höchste Instanzen“, so Seeliger, gegen die Planung für das Windrad vorgehen zu wollen. Jurist Claus-Peter Martens begleitet die Gegner des Vorhabens bereits.

Die Kritiker halten den geplanten Abstand der Anlage von 1000 Metern zu Wohnbebauung für zu gering. Sie fordern eine Regelung zum Zehnfachen der Höhe der Anlage und somit circa 2500 Meter. Auch müsse der Schutz von Vögeln – speziell der seltenen Trappen – in dem Gebiet berücksichtigt werden. Windräder sollten nur in ausgewiesenen Eignungsgebieten im Außenbereich von Kommunen zugelassen werden.

Planung angezweifelt

Angezweifelt werden die in ersten Planungsskizzen bei einem Informationstag des Investors dargelegten Prognosen zur Lärmausbreitung sowie zum Schattenwurf der Anlage. Betroffen sein würde nicht nur das Gewerbegebiet, sondern auch Teile der Stadt Brück, glauben die Kritiker.

Beim Bürgerforum in Brück sprachen sich Teilnehmer am Donnerstag gegen Windrad bei Brück aus. Quelle: Thomas Wachs

Das hatte Michael Klenke in seinen Berechnungen dargelegt. Demnach würde die geplante Anlage auch „weit mehr Strom produzieren, als der eigene Bedarf der Granitfirmen ausmacht“. Somit werde Geld verdient auf Kosten der Beeinträchtigung von Nachbarn, so die Kritikiker.

„Ich finde es unverständlich, wie die Belange von Beschäftigten und Bewohnern außer acht gelassen werden“, sagte Anwalt Claus-Peter Martens. Der rechtliche Rahmen könne derzeit aber noch nicht exakt abgeschätzt werden, „weil nicht offen kommuniziert wird“. Doch sieht der Jurist einige Hürden für das Projekt an dem Ort.

Zwei Stunden debattiert

Auch Michael Klenke und weitere Redner der gut zweistündigen Debatte warfen dem Investor vor, konkrete Informationen zu dem Projekt bewusst zurückzuhalten. „Uns liegen als direkt Betroffene noch keine konkreten Details vor“, sagte Raik Finzel in Vertretung der Geschäftsführung der Firma Hoyer.

Sie betreibt im Gewerbegebiet ein Gaslager. Für das Areal fürchten die Kritiker eine enorme Gefahr, die von einem Brand am Windrad in gut 300 Metern Entfernung ausgehen könnte. Die Firma will zunächst die konkrete Planung abwarten und sich dann zu dem Projekt positionieren.

Anwohner fürchten Gesundheitsschäden

Das Bürgerforum verfolgt hatten am Donnerstag gut 65 Nachbarn und weitere Interessierte aus der Umgebung. Wolfgang Anspach aus Brück Stromtal schilderte seine Erfahrungen mit Geräuschbelästigungen vom Windpark Schlalach. „Ebenso wie die Autobahn sind die Anlagen bei bestimmten Windrichtungen weit zu hören und stören uns den Schlaf“, erzählt der Stromtaler.

Auch Erika Timm, die im Gewerbegebiet arbeitet, sowie ihr Partner Uwe Patschul fürchten gesundheitliche Beeinträchtigungen für ihren Wohnort in der Brücker Heinrich-Heine-Straße.

Investor nicht direkt eingeladen

Investor Marcus-Oliver Mattes und die für sein Projekt als Dienstleister gebundene Firma Energiequelle waren zum Bürgerforum am Donnerstag „nicht persönlich, jedoch über die allgemeinen Veröffentlichungen“ eingeladen, erklärte Thomas Haseloff auf Nachfrage einer Teilnehmerin. Anwesend waren sie jedoch nicht.

Bei ihrem Informationstag zum Windradprojekt im April hatten der Investor und die Windenergiefirma dargelegt, dass für das Projekt bereits eine vorbereitende Prüfung auch zu Naturschutzbelangen läuft. Sie soll zum Jahresende abgeschlossen sein. Für das dann zu beantragende Genehmigungsverfahren ist das Landesamt für Umwelt zuständig.

Das auf einem rechtlich möglichen, verkürzten Weg geplante Verfahren beinhaltet auch eine Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange wie der Kommune sowie von Bürgern. Gerechnet wird mit gut drei Jahren Planungszeit.

Von Thomas Wachs