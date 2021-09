Borkheide

Sauer sind Burckhard Ballin und Kathrein Kühn vom Vorstand der Hans-Grade-Gesellschaft. Bei einem Spaziergang entdeckte die Vize-Vorsitzende leere Bier- und Sektflaschen, herumliegenden Müll und einen zum Teil zerstörten Zaun am ehemaligen Flugplatz in Borkheide.

„Wir haben nichts dagegen, wenn dieser Platz von den Leuten genutzt wird. Aber nicht so“, zeigt sich die Borkwalderin verärgert. Den ehemaligen Flugplatz könne man nach Absprache mit dem Verein nutzen, aber vernünftig, weil sie das Hausrecht innehaben, betonen beide. „Es kann nicht sein, dass man die Arbeit der anderen, die sich im Ehrenamt darum kümmern, zerstört und damit nicht respektiert.“

Fast alle Infotafeln zerstört

Dabei sind auch die Glasscherben eine Gefahrenquelle für Tiere, die auf dem Flugplatz unterwegs sind, erklären beide. Besonders bitter ist, dass dies nicht der erste Fall von Vandalismus ist, den die Mitglieder des Hans-Grade-Vereins erleben. „Fast alle Infotafeln von Hans Grade wurden zerstört, sowohl an der Bank gegenüber der Grade-Villa als auch am Marktplatz am Denkmal“, erklärt Burckhard Ballin. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Besonders teuer war die Reparatur des Zauns und des Tores auf dem Gelände, auf dem das Hans-Grade-Flugzeug-Museum steht, berichtet der Vorstand weiter. Auch in das Flugzeugmuseum wurde bereits eingebrochen, verrät Kathrein Kühn. „Sie haben die Flugzeugtür aufgebrochen. Wir sind froh, dass sie dort nicht randaliert haben. Die Anzeige bei der Polizei wurde wieder eingestellt, da es schwierig ist herauszufinden, wer die oder der Täter war.“

Müll und leere Flaschen auf dem Borkheider Flugplatz. Quelle: Johanna Uminski

Burckhard Ballin vermutet eine Jugendgang hinter den Verwüstungen, die er auch am Bahnhof sowie auf der Bank gegenüber der Grade-Villa immer sehe. „Als ich Samstagabend Pilze suchen war, habe ich Jugendliche am Flugplatz gesehen - da war aber noch alles in Ordnung. Man müsste sie mal auf frischer Tat erwischen. Das ist aber schwierig.“

Der aktuelle Schaden auf dem Flugplatz beläuft sich auf etwa 400 Euro, sagt der Vorstand des Hans-Grade-Vereins „Das ist das Geld, das der Verein sowie die Gemeinde und damit die Steuerzahler bezahlen müssen“, betonen beide Vereinsmitglieder. Den Vandalismus auf dem Borkheider Flugplatz heißt auch Andreas Kreibich, Borkheider Bürgermeister, nicht gut.

„Das ist keine Lösung. Ich werde mich mit den Profis vom Amt Brück, der Revierpolizei und der mobilen Jugendarbeit in Verbindung setzen.“ Der Flugplatz und das Museum können von jeden genutzt werden, aber eben zu den regulären Öffnungszeiten, so der Appell des Vorstandes vom Hans-Grade-Verein. „Diese Zerstörung und Verwüstung ist völlig unnötig. Ich gehe doch auch nicht durch den Ort und reiße die Zäune im Ort ab“, sagt Burckhard Ballin.

Von Johanna Uminski