Brück

Die Wiederauferstehung des Brücker Stadttores ist wieder einen kleinen Schritt weiter, denn der Ortsdurchfahrtstein am Ortsausgang in Richtung Beelitz darf versetzt werden. „Diese Maßnahme ist dringend notwendig, um das Stadttor überhaupt errichten zu dürfen“, erklärt Isabel Pesch-Kolarczyk vom Brücker Bürgerverein und Stadtverordnete. Damit sind die Initiatoren ihrer Idee, das Brücker Stadttor wieder zum Leben zu erwecken, ein ganzes Stück näher.

Die Ortsdurchfahrt, welche wiederum der Teil der Bundesstraße ist, liegt innerhalb der geschlossenen Ortslage und dient auch der Erschließung der anliegenden Grundstücke oder der mehrfachen Verknüpfung des Ortsstraßennetzes. Innerhalb der Ortsdurchfahrt-Steine eines Ortes dürfen dann, im Einklang mit den baurechtlichen Vorschriften, zum Beispiel Zufahrten an der Bundesstraße errichtet werden, erklärt die Brückerin. „Damit erweitert die Versetzung unseres Ortsdurchfahrt-Steins am Ortsausgang in der Straße des Friedens nicht unser Stadtgebiet, sondern die örtliche bebaubare Grundlage – hier eben für unser Stadttor“, so Pesch-Kolarczyk.

Nach historischem Vorbild

Aktuell werkelt ein Planungsbüro an den finalen Bauplänen des neuen Brücker Stadttores nach dem historischen Vorbild, erklärt die Brückerin weiter. „Etwas Sorgen machen uns noch die Leitungen im Boden. Hier steht die Sicherheit dieser an erster Stelle, sodass eine geeignete Art und Weise des Überbaus gefunden werden muss“, so das Mitglied des Brücker Bürgervereins.

Man sei aber trotzdem in großer Zuversicht, dass im kommenden Jahr der Bauantrag gestellt und vielleicht sogar schon zum Ende des Jahres mit den ersten Bauarbeiten begonnen werden kann. „Mittlerweile stehen uns hierfür schon über die Hälfte der dafür eingeplanten Mittel zur Verfügung. Die für den Bau notwendigen Gelder konnten vom Brücker Bürgerverein seit Dezember 2019 dank ihrer Spendensammlung mit der Stadttoraktie akquiriert werden“, sagt Pesch-Kolarczyk.

Die Stadttoraktie verspricht jedem Spender, der 100 Euro spendet, ihn in einem Stein des Stadttores mit seinem Namen zu verewigen. „In den vergangenen zwei Jahren schlug uns hier eine beachtliche Resonanz entgegen, sonst wären nicht schon mehr als 52 Prozent des Spendenziels zusammengekommen.“

Einige 100-Euro-Spendenaktien sind noch zu haben. Auch niedrigere Spenden bringen den Bürgerverein dem Ziel näher und werden mit einer Stadttoraktie belohnt. „Die Brücker Stadttoraktie erhaltet ihr direkt bei den Initiatoren Matthias Baitz und Isabel Pesch-Kolarczyk, per Email an post@buergervereinbrueck.org sowie bei Nicole Pötner, nach vorheriger Terminvereinbarung, in der Amtsverwaltung“, erklärt Isabel Pesch-Kolarczyk, die ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter der Brücker Amtsverwaltung für ihren voranbringenden Einsatz im Stadttorprojekt und natürlich an alle „Brücker Stadttoraktionäre“ ausspricht. „Ohne die dieses großartige Projekt gar nicht möglich wäre.“

Von Johanna Uminski