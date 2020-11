Borkheide

Die Freigabe des Erweiterungsbaus an der Kita „Sonnenschein“ in Borkheide verzögert sich weiter. Der Anbau hätte bereits im Oktober zur Nutzung freigegeben werden sollen. Das ist aber noch immer nicht erfolgt.

Im jüngsten Ortsentwicklungsausschuss wurde der Bericht zum Sachstand zu den Baumängeln am Kitaanbau auf Antrag des Brücker Amtes vom öffentlichen, in den nicht öffentlichen Teil verschoben, bestätigt Andreas Kreibich, Borkheider Bürgermeister.

Anzeige

Freigabe zum Ende des Jahres

Es gebe Undichtigkeiten beim Dachanschluss, heißt es aus der Brücker Amtsverwaltung auf MAZ-Anfrage. „Die Abnahme und Inbetriebnahme soll aber bis zum Ende des Jahres erfolgen“, sagt Kai Fröhlich, Pressesprecher des Brücker Amtes, auf MAZ-Anfrage.

Außerdem informiert die Behörde: Die bauordnungsrechtlich erforderlichen baulichen Leistungen sind fertiggestellt. Der organisatorische Brandschutz liegt jetzt geprüft vor, sodass die Abnahme durch den Brandschutzprüfer erfolgen kann. „Nach Vorlage des Schlussberichtes kann die Nutzungsaufnahme beim Landkreis Potsdam-Mittelmark angezeigt werden.“

Verzögerung durch Corona

Als Ursachen für die Bauverzögerung nannte im September das Amt Brück zusätzlich erbrachte Bauleistungen an der Kita, eine ungünstige Winterwitterung im Baufortschritt sowie eine generelle Verzögerung durch Corona. „In der Summe ergab sich die aktuelle Verzögerung im Baufortschritt“, sagte Kai Fröhlich.

Nach der Fördermittelzusage startete die Bauarbeiten am 15. Juli 2019. Für die Umsetzung der Baumaßnahme hat die Gemeinde für die Kita eine Schließzeit bis zum 2. August 2019 festgelegt.

2018 Bauantrag genehmigt

Aktuell verfüge die Borkheider Kindertagesstätte mit der vorübergehend genehmigten Kapazitätserweiterung über 104 Plätze. Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus können zukünftig 118 Kinder die Einrichtung regulär besuchen.

Die Gemeinde Borkheide erhielt für den Kita-Anbau eine Fördermittelzusage in Höhe von 305.000 Euro vom Landesamt für Ländliche Entwicklung. Für den Anbau und die Sanierung samt Heizungsumbau am bestehenden Gebäude hatte die Gemeinde Borkheide zudem mehr als 400.000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt. Der Bauantrag für das Projekt war bereits 2018 genehmigt worden.

Lesen Sie auch:

Abschluss für Kita-Anbau wird dringend benötigt

Die Fördermittel für die Kita-Anbau fließen

Gemeinde investiert kräftig in Schule und Kita

Borkheide investiert weiter in Schule und Kita

Von Johanna Uminski