Brück

Auch mit Hilfe von Filmaufnahmen will die Kriminalpolizei jetzt dreiste Diebe ausfindig machen. Sie hatten in der Nacht zu Dienstag in Brück-Ausbau einen Lastwagen aufgebrochen, der an der Beelitzer Straße geparkt war.

Gestohlen wurden diverse Werkzeuge. Die bislang unbekannten Täter hatten eine Fensterscheibe des Lasters eingeschlagen. Entwendet wurden aus dem Fahrzeuginnern unter anderem ein Bohrhammer, ein Trennschleifer und ein Nivelliergerät.

Die Kriminalisten werten für die Ermittlungen nun auch Videobilder aus. Sie konnten von einer im Fahrzeug verbauten Kamera aufgenommen werden. Damit erhofft sich die Polizei Erkenntnisse zum Tathergang sowie zu den Dieben.

Von MAZ