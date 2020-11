Brück

Im gesamten Hohen Fläming wird Bauland immer stärker nachgefragt. Für Zuzügler und einheimische Häuslebauer attraktiver werden möchte auch die Stadt Brück. Sie plant daher nun intensiver die Ausweisung neuer Bauflächen für Eigenheime und Wohngebiete. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ( FNP) wird vorbereitet.

Emsig arbeitet dafür jetzt ein eigener Ausschuss für Stadtentwicklungskonzept und FNP als beratendes Gremium des Infrastrukturausschusses. „Wir haben in der Kernstadt sowie den Ortsteilen zahlreiche Flächen unter die Lupe genommen, die sich nach unserer Ansicht für eine Entwicklung eignen“, erklärt Ausschusschef Günther Fischer (Pro Brück).

Neue Möglichkeiten aus Landesplanung

Der Professor für Stadtplanung und seine Mitstreiter haben gut 40 Areale untersucht und daraus Prioritätenlisten erstellt. Insgesamt rechnen die Abgeordneten und die Amtsverwaltung damit, gut 12,5 Hektar neu ausweisen zu können. Denn die Stadt geht davon aus, im Rahmen der überarbeiteten Landesplanung bald den höheren Status als Grundfunktionales Zentrum zu erhalten.

Damit würden sich die für neuen Wohnungsbau genehmigungsfähigen Flächen verdreifachen – von bisher einem Hektar pro 1000 Einwohner auf dann drei Hektar. Dazu rechnet die Stadt mit 4141 Einwohnern.

In Erweiterung der Wohnstätte „Brücker Herz“ mit altengerechten Wohnungen wird im Zentrum noch immer über ein Senioren-Pflegeheim nachgedacht. Quelle: Thomas Wachs

Ganz oben auf den Prioritätenliste stehen Areale in der Kernstadt. Dort könnten gut elf Hektar ausgewiesen werden. Die Feldstraße, die Gartenstraße sowie der ehemalige Festplatz könnten entwickelt werden. Größter Brocken ist ein Gebiet mit insgesamt 5,7 Hektar auf Ackerflächen im Anschluss an den Zentrums-Komplex mit Amtsgebäude, Senioren-Wohnhaus und Supermarkt am Buchenweg.

Aber auch in den Orts- und Stadtteilen sei Bedarf angemeldet worden für insgesamt circa zwei Hektar in Baitz, Neuendorf sowie Trebitz/Gömnigk.

Favoriten und Nachrücker

Auf einer Liste als mögliche Nachrücker stehen Flächen mit insgesamt acht Hektar. So unter anderem an der Straße der Jugend, in der Waldsiedlung nahe der Lindenstraße sowie im Umfeld der Neubausiedlung Brück-Ausbau. Dort sind zwei Investoren gerade dabei, die lange verwaiste Mehrfamilienhäuser zu beleben. Auch zur Freude der Kommune.

Dennoch warnte der ehrenamtliche Bürgermeister Matthias Schimanowski (Pro Brück) davor, „dort zu viel neue Entwicklung zu ermöglichen, die Forderungen an die Infrastruktur und Verkehrsanbindungen zur Folge haben würden“. Noch hätten die Investoren Platz auf eigenem Territorium auch für weitere Bauten.

Matthias Schimanowski (Pro Brück), ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Brück, plädiert für ein Konzentration von Baugebieten in der Kernstadt. Quelle: Thomas Wachs

„Unsere Listen sind so aufgebaut, dass von unten immer Gebiete hochrücken können, wenn oben etwas nicht realisierbar ist – aus welchem Grund auch immer“, erklärt Günther Fischer. Er plädiert dafür, schnell Entscheidungen zu treffen. Denn die Verfahren zur Änderung des FNP sowie für die daraus abzuleitenden Bebauungspläne benötigten jeweils noch Zeit für die Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit. Alle ausgeguckten Areale liegen derzeit im Außenbereich ohne Baurecht und müssten umgewandelt werden.

Neue Luft zum Atmen

„Das alles könnte gut zwei bis drei Jahre dauern“, sagt der Professor. „Und auch Kommunen rundherum weisen schon fleißig neue Wohngebiete aus“. Früher anfangen konnte die Kommune jedoch nicht. „Denn erst die neue Entwicklung zu den zulässigen Flächen gibt uns jetzt überhaupt Luft zum Atmen“, sagt der Ausschusschef.

Für den großen Bereich am Buchenweg im Brücker Zentrum schwebt dem Stadtplaner ein besonderes Modell vor. Ziel sei es, zentral über die Kommune dort eine Entwicklung zu organisieren, um eine Zersiedlung zu vermeiden, „wenn Investoren sich einzelne Bereiche womöglich sichern, statt gemeinsam ein Gesamtkonzept zu entwickeln“, erklärt Fischer.

Alle Grundbesitzer sollen gut profitieren

Über das nun vorgeschlagene Modell einer so genannten Umverteilung könnten alle 23 Grundbesitzer gleichberechtigt profitieren „und gemeinsam deutlich höhere Erlöse aus ihren Flächen erzielen, „als das einzeln mit dem bisherigen Ackerland möglich ist“, erklärt der Stadtplaner.

Nach seinen nun zur Abstimmung stehenden Ideen könnten bis zu einem Abstand von 100 Metern zur Bahnlinie hin gut 60 Baugrundstücke auf dem heutigen Acker entwickelt werden. Damit wären 4,3 Hektar und zuzüglich der Straßen und Freiflächen 5,7 Hektar belegt. Zudem wären 1,5 Hektar denkbar als Mischgebiet für Wohnen und Gewerbe.

Wertzuwachs mit gemeinsamer Lösung

Denn es gibt immer noch die Ideen für ein Seniorenwohnheim oder die Erweiterung von Handelsflächen am Platz hinter dem Amtsgebäude. „Das alles sollte mit dem Wohngebiet zu einer städtebaulich attraktiven Lösung zusammengefasst werden in der zentralen Planung“, erklärt Günther Fischer zur Intention des Ausschusses.

Die Stadtverordneten und die Amtsverwaltung wollen das besondere Modell für das Brücker Zentrum sowie die Entwicklung der übrigen Bauflächen – sobald sie konkretisiert sind – noch gesondert vorstellen bei Versammlungen mit Bürgern und Grundeigentümern. „Ich denke, das ist für alle ein attraktives Modell, dass aber nur gemeinsam funktioniert“, erklärt Günther Fischer. „Der gemeinsame Wertzuwachs müsste die Eigentümer überzeugen, denken wir.“

