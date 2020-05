60 Feuerwehrleute waren Sonnabendnachmittag in Borkwalde im Löscheinsatz. In einem Holzhaus wüteten die Flammen. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Sachverständige Kriminalisten nehmen am Sonntag die Ermittlungen auf.

Löscheinsatz am Sonnabend in Borkwalde: 60 Kameraden rückten zur Brandbekämpfung in der Körnerstraße an. Quelle: Jürgen Schaldach