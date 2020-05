Holzhaus wird Raub von Flammen – vier Leichtverletzte

60 Feuerwehrleute waren Sonnabend nachmittag in Borkwalde im Löscheinsatz. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Sachverständige Kriminalisten nehmen am Sonntag die Ermittlungen auf.

Löscheinsatz am Sonnabend in Borkwalde: &0 Kameraden rückten zur Brandbekämpfung in der Körnerstraße an. Quelle: Jürgen Schaldach