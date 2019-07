Linthe

Der Mobilfunkkonzern Vodafone hat jetzt eine neue LTE-Station in Linthe in Betrieb genommen. Gleichzeitig damit startet das Unternehmen das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Die mobile Breitbandtechnologie LTE ermögliche laut Vodafone Handygespräche in kristallklarer Qualität und schnelles Internet für unterwegs. Nutzer könnten beispielsweise Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen.

Vier weitere LTE-Bauvorhaben

„Für 2019 und 2020 sind im Kreis Potsdam-Mittelmark vier weitere LTE-Bauvorhaben geplant“, teilt das Unternehmen mit. „Dabei wird Vodafone komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen.“ Zuletzt war im April in Brück eine entsprechende Station in Betrieb gegangen.

Aktuell biete der Konzern in den besiedelten Gebieten des Landkreises mit über 87 Mobilfunkstandorten eine Versorgung von nahezu 100 Prozent der Bürger an. Auch bei der mobilen Breitbandversorgung mit LTE erreiche Vodafone schon jetzt eine Versorgung von 95 Prozent der Haushalte im Kreis, so das Unternehmen.

Die weiteren geplanten Baumaßnahmen dienten dazu, LTE-Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten ins Netz zu bringen. Im nächsten Schritt würden die genauen Standorte – Gemeinden und Adressen – vor Ort ermittelt und dann die konkreten Bauvorhaben realisiert.

Von Josephine Mühln