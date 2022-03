Volltrunken in Linthe: Lastzug kracht in Zaun und Transporter    

Linthe

Ein stark betrunkener Fahrer eines Lastzuges hat in Linthe großen Schaden hinlassen. Im Gewerbegebiet an der Westfalenstraße war der Lkw des 58-Jährigen in der Nacht zu Sonntag gegen 23 Uhr mit einem Zaun sowie mit einem Kleintransporter kollidiert.

Dies geschah, als der Slowake mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger in die Zufahrt eines Schnellrestaurants eingefahren wollte.

Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten stellten während der Unfallaufnahme sofort Alkoholgeruch im Atem des Kraftfahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,85 Promille.

Für den 58-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem untersagten ihm die Polizisten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Von MAZ-online