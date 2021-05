Vom Lockdown ins Eigenheim: Wie zwei Wahlberliner während der Pandemie in Brück landeten 

Brück

Ein Hauch von Hollywood erklingt im Brücker Gänsematenring. Am Klavier sitzt Lucas Sehnert, spielt ein Stück aus dem Film „Legenden der Leidenschaft“ von 1984. Musik von Filmkomponist James Horner, die jetzt im Eigenheim trotz wohlklingender Töne nicht mehr den Groll von Nachbarn auf sich zieht, sondern für Cockerspaniel Susi wie Balsam für die Hundeseele ist. Liegt sie doch tiefenentspannt in ihrem Hundebett und lauscht.

Vor gut einem Jahr war Hausnummer eins noch eine Baustelle. Doch statt Probleme zu machen, war der Beginn der Pandemie eher ein Glücksfall für das Ehepaar Sehnert. „Wir haben uns das Homeoffice in der Garage eingerichtet und hatten so kurze Wege, wenn es auf der Baustelle Fragen gab“, erzählt Lucas Sehnert, hauptberuflich im Musikmanagement beschäftigt, aber auch freischaffend als Musiker im Kleingewerbe unterwegs. Den Homeoffice-Strom lieferte die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach.

Im Februar 2019 haben sie ihr Traumgrundstück entdeckt. Nun musste nur noch ein passender Partner für den Bau gefunden werden. Rangierte der Preis für Bauland noch vor etwa einem Jahrzehnt um 80 Euro pro Quadratmeter im Landkreis, hat er sich heute zum Teil verdreifacht, wie die aktuellen Zahlen aus Potsdam-Mittelmark zeigen. Die Entscheidung der Sehnerts fiel auf ein Plus-Energie-Haus, welches mit einem Energieversorgungskonzept ausgestattet und wo die jährliche Energiebilanz einen positiven Wert erzielt. Also mehr Energie gewinnt, als von außen zum Beispiel in Form von Strom bezogen wird. Nach 3,5 Monaten Bauzeit konnten sie einziehen.

Vor gut einem Jahr ging der Hausbau bei Familie Sehnert in die heiße Phase. Quelle: privat

Keine Feier zum Richtfest und auch die Liste der noch einzuladenden Nachbarn ist lang, aber die Ruhe und der Blick auf die Natur sind unbezahlbar. Homeoffice-Pausen im Garten fast schon ein kleiner Wellness-Ausflug. Zehn Jahre lang war eine Wohnung in Berlin-Charlottenburg ihr Domizil. Lucas erinnert sich: „Die Wohnung lag direkt an der vierspurigen Kaiser-Friedrich-Straße. Da hat man morgens in zwei Stunden mehr Stress gehabt, als hier in zwei Monaten. Von Martinshorn bis zum Nachbarschaftsstreit bekommt man dort alles mit.“ Vermutlich wäre dann auch die Zeit des ersten Lockdowns nervenaufreibend gewesen, wenn sie nicht mit einer Ausnahmegenehmigung zu ihrem Grundstück hätten fahren können. Und auch Hündin Susi ist vom grünen Auslauf im Garten hellauf begeistert.

Von ganz anderer Natur ist da das Zusammenleben im Gänsematenring. Hier steht Hilfsbereitschaft an erster Stelle. „Wenn man es nicht kennt, ist es erstmal ungewohnt“, sagt Katharina Sehnert. Regelmäßige Nachbarschaftsfeste, Hunde-Gassirunde am Sonntagmorgen, wenn Corona sich zurück gezogen hat, gibt es in der Siedlung viele Termine. Dafür gibt es eine Whats-App-Gruppe. Auch um schnell mal helfende Hände zu organisieren.

Homeoffice und Raum für Musikproduktion: Hier wird Lucas Sehnert kreativ. Quelle: Natalie Preißler

Dass sich zwei Großstädter auf dem Land wohlfühlen, mag sich zunächst nicht jedem erschließen. Doch Berlin war nur eine Zwischenstation. „Ich bin eigentlich auf dem Dorf aufgewachsen“, erzählt die 35-Jährige. Beide stammen aus Rheinland-Pfalz, haben sich bereits zu Schulzeiten kennengelernt und später verliebt. Gemeinsam ging es zum Studium in die Hauptstadt. Und obwohl sie bereits seit 2016 auf der Suche nach einem Eigenheim waren, fügte sich erst in Brück alles nach ihren Vorstellungen. Und ein Pfälzer Wein steht immer im Regal, falls sie das Fernweh packt.

Und wenn die beiden doch wieder ins Büro nach Berlin fahren, finden sie in Brück die passende Infrastruktur. Die Fahrtzeiten nehmen sich nicht viel. Auch in Berlin war Lucas Sehnert von Berlin-Charlottenberg bis zum Arbeitsplatz an der Landsberger Allee gute 50 Minuten unterwegs. Zusätzlich kamen regelmäßige Fahrten nach Bergholz-Rehbrücke hinzu, wo das gemeinsame Pferd seinen Stall hatte. Jetzt trennen sie von dem Tier gerade einmal 700 Metern. Und die werden mit dem Fahrrad bewältigt.

Minuziöse Planung schafft Raum für ein Ankleidezimmer im Obergeschoss. Quelle: Natalie Preißler

Für Frau Katharina war es schon eine Umstellung. Als Projektmanagerin im Deutschen Institut für Normung ist sie normalerweise viel auf Dienstreisen im In- und Ausland unterwegs, kam kurz vor Beginn der Pandemie hierzulande gerade mit Ehemann Lucas aus Schweden zurück. „Manchmal nutzen wir meine Auslandsaufenthalte, um im Anschluss noch ein paar Tage Urlaub dran zu hängen“, erzählt sie. Und es war auch der letzte Flug, den sie vom Flughafen Tegel unternahmen. „Hätte ich gewusst, dass er zu gemacht wird, hätte ich es mehr genossen“, sagt Lucas Sehnert jetzt.

Wohin mit der Weihnachtsbeleuchtung?

Dem Hausbau konnte die Pandemie nichts anhaben. Hier und da ein paar Kleinigkeiten wie eine verspätete Fliesenlieferung aus Italien oder ein Backofen, der erst gar nicht lieferbar war. „Dafür haben wir dann einen hochwertigeren für den gleichen Preis bekommen“, freuen sich die Eheleute. Wichtig war ihnen vor allem der Energiespareffekt und optimale Nutzungsmöglichkeiten auf 144 Quadratmeter. Und funktional musste es sein. „Wir haben bis ins kleinste Detail geplant. Zum Beispiel auch, an welchem Fenster wir unsere Weihnachtsbeleuchtung anhängen, damit in der Nähe eine Steckdose ist“, erklärt Katharina Sehnert. Ab der zweiten Jahreshälfte könnte mit der gesenkten Mehrwertsteuer auf 16 Prozent noch Geld eingespart werden, die gleich in die Einfahrt investiert wurden.

Eine Flasche Pfälzer Wein liegt immer im Regal, für den Fall das Heimweh aufkommt. Quelle: Natalie Preißler

Unter der Treppe ist Platz für ein großes Schuhregal, gleich daneben Lucas’ Musik- und Arbeitszimmer, gehalten in einem beruhigenden Grün. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Akustik hier so gut ist, trotz des nahezu quadratischen Raums. Aber der Holzunterbau in den Wänden macht einen sehr guten Klang“, sagt der 34-Jährige. Direkt darüber, Katharinas Ankleidezimmer und ihr Homeoffice. Ein Raum ist aktuell Abstellbereich, ein großes Bad und eine Gästetoilette runden die Roomtour ab. Herzstück ist aber ohne Zweifel großzügige Wohnküche. Denn hier wird gern gekocht und gegrillt. Hoffentlich bald auch im Garten gemeinsam mit der neuen Nachbarschaft. Und wenn doch einmal eine besondere Zutat fehlt, die in Brück nicht zu kriegen ist, liegt Berlin ja vor der Tür.

Von Natalie Preißler