Grundschüler stellen sich dem Vorlesewettbewerk im Amt Brück

Deutlich und betont liest Julia Schröder aus dem Buch „Die Schule der magischen Tiere“. Ein Lieblingsbuch der Zehnjährigen Brückerin, wie sie verrät. Nicht nur 19 weitere Schüler und Lehrerinnen hören im neuen Sitzungssaal der Amtsverwaltung ihr gebannt zu, sondern auch eine konzentrierte und gefesselte vierköpfige Jury klebt an den Lippen des Mädchens.

Zur Galerie Bereits zum zweiten Mal fand der Vorlesewettbewerb der Schulen des Amtsbereichs Brück statt. Im neuen Sitzungssaal der Amtsverwaltung trafen sich Leseratten aus Niemegk, Golzow, Borkheide und Brück.

In ihren Händen hält die Fünftklässlerin am Ende ein Buchgeschenk sowie eine Urkunde für den ersten Platz, den sie beim zweiten Vorlesewettbewerb der Grundschulen des Amtsbereichs Brück erreicht hat. Die jungen Leseratten stammen aus den Grundschulen Borkheide, Golzow, Niemegk und Brück.

Dass sie den ersten Platz schafft, damit hätte Julia Schröder nicht gerechnet. „Ich war so aufgeregt.“ Fernsehen findet sie langweilig. Viel mehr schmökert sie in Büchern, die ihre Fantasie beflügeln. Es verwundert also nicht, dass ihr Lieblingsort die Brücker Bibliothek ist.

Julia Schröder : Lesen ist gesund für den Körper

„Mir gehen immer so schnell die Bücher aus. Daher bin ich ein Mal pro Woche in der Bibliothek“, sagt die Grundschülerin. Sie lese mehr, als sie am Computer sitzt. Für das Mädchen eine Selbstverständlichkeit.

„Lesen ist gesünder für den Körper als vor dem Tablet oder dem Fernseher zu sitzen.“ Auch für die anstehenden Winterferien hat sich Julia Schröder schon mit neuen Büchern ausgerüstet. „Ich lese am Abend, um besser einzuschlafen.“

Über den zweiten Platz freut sich Marlene Petrus aus der Borkheider Grundschule. Die Elfjährige konnte die Jury mit ihrem Vortrag aus dem Buch „Wildhexe. Die Feuerprobe“ von Lene Kaaberbøl überzeugen. „Ich hatte schon ein gutes Gefühl, aber die anderen waren auch gute Gegner.“

Viele Bücher im Blick

Mehrmals in der Woche greift die Grundschülerin zum Buch, um etwas Ruhe und Zeit für sich zu haben, erklärt Marlene, für die das regelmäßige Lesen sehr wichtig ist. „Man kennt mehr Wörter und kann diese auch besser schreiben.“

In den Tagen vor dem Vorlesewettbewerb hat Joris Bertz „gelesen, gelesen und gelesen“, wie der 11-Jährige aus der Niemegker Grundschule verrät. Am liebsten liest der Schüler Abenteuerbücher.

Den dritten Platz konnte der Dahnsdorfer mit seinem Vortrag aus dem Buch „Level 4 – Die Stadt der Kinder“ von Andreas Schlüter belegen. „Lesen ist wichtig für die Bildung, die Rechtschreibung, die Schule generell und für später auch“, erklärt der Fünftklässler.

Das aktive Lesen im digitalen Zeitalter ist sehr wichtig

Mit allen Vorträgen der 20 Schüler zeigt sich Jurymitglied und Lehrerin Claudia Voigt sehr zufrieden. „Ich fand es beeindruckend, dass auch die Fünftklässler so mitreißend und souverän gelesen haben.“ Gerade im digitalen Zeitalter sei das aktive Lesen und Zuhören sehr wichtig, sagt die Deutschlehrerin weiter.

„Die, die sich die Mühe machen, profitieren davon und haben einen erweiterten Horizont.“ Bewertet wurden neben der Textauswahl, die Interpretation und Lesetechnik wie Betonung, Atmung und Pausen. Die Schüler mussten einen vorbereiteten sowie einen fremden Text lesen.

