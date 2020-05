Linthe

Als Ganoven in der Nacht zu Sonntag versuchten in eine Firma in der Mindener Straße einzubrechen, war der Wachschutz dabei. Nämlich per Überwachungskamera. Die Unbekannten hatten bereits den Maschendrahtzaun zum Betriebsgelände aufgeschnitten und wollten anschließend die Tür zu Werkhalle aufhebeln. Plötzlich meldete sich der Wachschutz aus seiner Zentrale per Lautsprecher. Die ertappten Einbrecher flüchteten auf ein Nachbargrundstück. Danach machten sie sich in ihrem Auto auf und davon. Jetzt ermittelt die Kripo.

Von Frank Bürstenbinder