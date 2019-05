Golzow

Die Razzia in einer Hofanlage in der Brandenburger Straße hat ein Nachspiel. Und zwar für den am Donnerstagabend abgeführten Anwohner. Er gehört zu insgesamt vier Beschuldigten im Alter von 30 bis 40 Jahren, die in Golzow, Rathenow und Premnitz vorläufig festgenommen wurden.

In einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft werden Einzelheiten des aufsehenerregenden Einsatzes mitgeteilt. Danach steht die in Golzow durchgeführte Durchsuchung im Zusammenhang mit den am selben Tag im Havelland stattgefundenen Einsätzen.

Sieben Objekte durchsucht

In insgesamt sieben Objekten fanden die Beamten Betäubungsmittel – unter anderem Amphetamine, Marihuana, Kokain und Ecstasy-Tabletten. Außerdem konnten bei Durchsuchungen mehrere Tausend Euro Bargeld, Langwaffen sowie diverse Utensilien, die zum Handel mit Betäubungsmitteln geeignet sind, sichergestellt werden.

Die vier Beschuldigten aus Golzow, Rathenow und Premnitz wurden inzwischen vernommen. Während für drei von ihnen Haftanträge gestellt wurden, musste ein 40-Jähriger auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen werden. Die Entscheidung über die Untersuchungshaft der anderen Beschuldigten liegt bislang nicht vor, heißt es abschließend von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Razzien im ganzen Land

Auch in anderen Regionen des Landes Brandenburg ist die Polizei in diesen Tagen gegen die organisierte Kriminalität vorgegangen. In Zossen wurden 15 Objekte durchsucht. Betäubungsmittel und Waffen wurden in Genshagen gefunden. Einen Großeinsatz der Polizei wegen des Verdachts des Drogenhandels gab es auch am Stadtrand von Neuruppin.

Von Frank Bürstenbinder