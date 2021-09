Borkheide

Die Badesaison im Borkheider Waldbad ist zu Ende gegangen. Mit knapp 10.800 Besuchern blickt der Vorstand auf ein mehr oder weniger normales Jahr. „Das Wetter war diesen Sommer nicht so gut. Gerade im August waren zwei, drei Wochen kalt und verregnet“, sagt Jörg Liebing, Vereinsvorsitzender des Borkheider Waldbades.

Darüber hinaus startete das Bad gut einen Monat später in die Badesaison. Als am 15. Juni die neuen Umgangsverordnungen herauskamen, entschied der Vorstand, das Waldbad noch nicht zu öffnen. „Im Ehrenamt schaffen wird diese zusätzliche Aufgabe nicht, weil wir alles in der Freizeit machen. Daher haben wir gesagt, solange die Kontaktverfolgung besteht, können wir nicht öffnen“, erklärt Liebing.

Schwimmen gelernt

Bereits einen Tag später fand ein Gespräch mit Amtsdirektor Marko Köhler statt, der sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzte, um eine Lösung für das Problem des Borkheider Waldbades zu finden, erklärt der Vereinsvorsitzende. „Wir mussten einen QR-Code für die Coronawarn- und Lucaapp aushängen und Zettel für diejenigen, die diese App nicht hatten.“ So durfte das Borkheider Waldbad dann am 18. Juni in die Saison starten.

Bis auf das Volleyballturnier fanden keine weiteren Veranstaltungen statt. „Die Umsetzung der Auflagen wäre zu umfangreich gewesen, sodass wir entschieden haben, auch in diesem Jahr alles ausfallen zu lassen“, erklärt der Vorsitzende. Insgesamt zehn Kinder, davon acht Vereinsmitglieder, haben diesen Sommer im Borkheider Waldbad das Schwimmen gelernt, freut sich Jörg Liebing. „Unterstützt wurden wir dieses Mal vom Landesschwimmverband. Den Kurs haben letzte Woche alle Teilnehmer erfolgreich bestanden.“

Perspektivisch Öffnungszeiten nicht aufrechterhalten

Bauchschmerzen bereitet dem Verein weiterhin die Suche nach Rettungsschwimmern. Elf Lebensretter hielten diesen Sommer den Badebetrieb aufrecht. „Vielleicht haben wir im nächsten Sommer weniger, dann können wir perspektivisch die Öffnungszeiten von 7 bis 21 Uhr nicht aufrechterhalten. Da wird es zu Einschränkungen kommen. Es sei denn, es passiert noch ein Wunder“, betont der Vereinsvorsitzende, der daran aber nicht glaubt, denn in den letzten Monaten konnten keine Rettungsschwimmer ausgebildet und keine Prüfung durchgeführt werden, erklärt Jörg Liebing. „Auch über die Sommermonate nicht.“

Auf der Suche nach Rettungsschwimmern

Bereits in dieser Saison kam es personell zwischenzeitlich zu Engpässen, sodass an einem Tag das Waldbad erst um 14 Uhr öffnen konnte, da am Vormittag kein Rettungsschwimmer verfügbar war, berichtet der Borkwalder.

Mit Blick auf die kältere Jahreszeit hofft der Verein, dass in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. „Wir treffen uns für die Planung des Marktes und werden sehen, welche Auflagen dann zum Winter hin bestehen werden. Wir sind aber frohen Mutes, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr stattfinden wird“, freut sich Jörg Liebing.

Das Borkheider Waldbad ist chemie- und barrierefrei. Die Reinigung des Teiches erfolgt ausschließlich durch Aktivitäten von ausgesuchten Wasserpflanzen und Filtersedimenten im ausgelagerten Regenerationsteich. Alle 14 Tage wird die Wasserqualität durch ein akkreditiertes Prüflabor nachgewiesen.

Von Johanna Uminski