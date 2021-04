Borkheide

Mit so einer großen Resonanz auf den Spendenaufruf haben der Vorstand und die Mitglieder des Waldkleeblattes nicht gerechnet. „Wir waren echt begeistert. Ein ganz großer Dank an die Spender und die Einwohner, die so gut mitmachen“, sagt Vereinsvorsitzender Wilfried Ludwig. Insgesamt 7.000 Euro sind seit Anfang April auf das Vereinskonto geflossen. Täglich kommen fünf bis sechs Spendeneingänge mit einer Höhe zwischen 20 und 400 Euro, berichtet der Fichtenwalder.

Start des Spendenaufrufs war die Anbringung von bunten Trauerschleifen in zwei Gebieten in Borkheide und eins in Fichtenwalde. Die Installationen von je 100 mal 100 Metern verdeutlichen die Fläche, die für eine einzige Windkraftanlage gefällt werden muss, erklärt der Vereinsvorsitzende. „Vielleicht hat die Aktion mit den Trauerschleifen doch aufgerüttelt.“ Während die Installation an den Bäumen in Borkheide am Adlerhorst bereits in der zweiten Maiwoche wieder entfernt wird, bleiben die zwei anderen Gebiete bis nach Pfingsten, erklärt Winfried Ludwig.

Bereits seit 2014 kämpft der Waldkleeblatt-Verein gegen die Windkraftanlagen in der Reesdorfer Heide und der damit verbundenen Abholzung der Wälder zwischen Borkheide, Borkwalde, Reesdorf und Fichtenwalde, sagt Winfried Ludwig. Für das nächste Verfahren kommen Kosten in Höhe zwischen 10.000 und 15.000 Euro auf die Mitglieder zu. Denn der Verein würde ein Schnellverfahren einleiten, um im südlichen Teil, in dem die Firma Juwi Windkraftanlagen bauen möchte, zumindest die Stadt Beelitz in dem verlorenen Prozess zu unterstützen.

Hintergrund ist, dass es zwei aktuelle Gerichtsentscheidungen zu den Wege- und Leitungsrechten des Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg gibt. Während im südlichen Teil der Eisenbahnlinie, indem die Firma Juwi 12 Windkraftanlagen plant, diese Wege vom Gericht nicht anerkannt sind, wurden diese im nördlichen Bereich der Eisenbahnlinie vom Gericht anerkannt, erklärt Vereinsvorsitzender Winfried Ludwig. „In diesem Bereich sollen sieben Windräder der Firma Notus errichtet werden.“

Gerichtlichen Schritte planen

In dieser Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes sieht der Waldkleeblatt-Verein ein starkes Zeichen. „Wenn ich als Privatbesitzer ein Wegerecht verweigere, dann ist die Erschließung des Windparks nicht gesichert. Das heißt, die Firma kann dort nicht bauen“, so der Fichtenwalder weiter. Die nächsten gerichtlichen Schritte plant das Waldkleeblatt in diesem Herbst. Alle aktuellen Informationen gibt es unter www.waldkleeblatt.de.

Von Johanna Uminski