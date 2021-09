Warum es dem Brücker Tüftler Eckhart Lehmann nun Sonnenuhren angetan haben  

Brück

Egal ob Eckhart Lehmann aus Brück im Garten arbeitet, die Libellen auf dem Teich beobachtet oder einfach nur seine kleine grüne Oase genießt – wenn die Sonne scheint, weiß er immer wie spät es ist.

Zur Galerie Eckhart Lehmann aus Brück bastelt immer neue Sonnenuhren. Auch aus ungewöhnlichem Material.

Dazu braucht er weder auf seine Armbanduhr zu blicken, noch sein Handy aus der Tasche zu holen. Er muss auch nicht darauf warten, bis die Brücker Kirchturmuhr die Zeit kundtut. Ein Blick Richtung Gewächshaus reicht aus, um zu wissen, ob es Zeit fürs Mittag- oder Abendbrot ist. Präzise verrät ihm die Sonnenuhr an der Frontseite seines Gewächshauses, wie spät es gerade ist.

Der auf das Glas gemalte Zeitmesser mit Edelstahlnadel ist Marke Eigenbau und Modell Nummer sechs, das das 78-Jährige in der Folge der vergangenen zwei Jahren baute.

Im Lockdown die Zeit vertrieben

„Irgendwie musste ich mir die Zeit im Lockdown ja vertreiben“, sagt der Tüftler. Er ist längst als Experte für Kirchturmuhren in der Region bekannt. Viele hat er in Schwung gebracht und auch einigen mit neuer Technik zu modernem Takt verholfen.

Mit Beginn der Corona-Pandemie hieß es natürlich auch für ihn, das Haus zu hüten. Damit verbunden war viel Zeit für sein Hobby, die Pflege und Instandsetzung alter Uhren. Standuhren, Wanduhren und Kaminuhren ticken in den unterschiedlichsten Klangfarben bei den Lehmanns um die Wette. Jede hat ihre eigene Geschichte und über jede kann der gelernte Fein- und Funkmechaniker etwas erzählen.

Im Garten die Zeit vergessen

Doch wie kam er auf die stillen Sonnenuhren? „Ich hatte eigentlich schon lange vor, mir eine zu bauen“, sagt der 78-Jährige und erzählt, dass er einmal bei der Gartenarbeit die Zeit vergaß und zu spät zum Essen nach Hause kam. Uhr und Handy hatte er daheim vergessen.

“Meine Frau war mir nicht böse aber mir kam der Gedanke, mit einer Sonnenuhr wäre das nicht passiert“, sagt Lehmann. Doch immer wieder gab es andere Dinge zu tun. Mal reparierte er eine Kirchturmuhr, mal baute er eine neue Bahnhofsuhr wie kürzlich im Heimatort.

Eckhart Lehmann aus Brück bastelt immer neue Sonnenuhren. Auch aus ungewöhnlichem Material wie auf einer Bodenfliese. Quelle: Bärbel Kraemer

Dann begann die Pandemie. „Im ersten Lockdown habe ich eine neue Sitzgelegenheit für unseren Garten gebaut“, erzählt der Ruheständler. Im zweiten erinnerte er sich der Sonnenuhren-Idee.

Tortenheber-Erbstück verarbeitet

Gesagt, getan. Ein alter Tortenheber, ein Familienerbstück, wurde auserkoren, Teil einer Sonnenuhr zu werden. Befestigt auf einem schweren Fuß, der vor Jahrzehnten eigentlich einmal eine Nachtischlampe werden sollte. Nur winzig kleine Ziffern ließ sich der Tüftler per Internet nach Hause liefern. Alles andere fand er in seiner Werkstatt und machte sich an die Arbeit.

Eckhart Lehmann aus Brück bastelt immer neue Sonnenuhren. Auch aus ungewöhnlichem Material. So wie diese aus einem Tortenheber Quelle: Bärbel Kraemer

An einem sonnigen Februartag vergangenen Jahres war die erste Sonnenuhr fertig. Auf dem Balkon bestand der kleine Zeitmesser seine Bewährungsprobe und tanzte. Und er tanzte beim Vergleich mit der Uhrzeit auf Lehmanns Handy nicht aus der Reihe.

Auf die erste, folgte die zweite Sonnenuhr. „Wir hatten noch ein altes Spinnrad. Es war nicht mehr zu retten und vollkommen kaputt“, erzählt Lehmann. Nur das Rad war noch brauchbar. Also wurde es auserkoren, Sonnenuhr zu werden.

Farblich abgestimmt auf das Haus

Modell Nummer drei und vier schließlich entstanden aus Fußbodenfliesen und Nummer fünf aus einer Styroporplatte als Untergrund. Diese Sonnenuhr hängt, farblich abgestimmt auf den Putz des Wohnhauses, auch als schmückendes Element an der Giebelwand und zeigt dort die Zeit an.

Mit Sonnenuhr Nummer sechs im etwas abseits liegenden Garten der Lehmanns hat der Tüftler jetzt vorgesorgt, nie mehr zu spät zum Essen nach Hause zu kommen. „Wenn es mal bewölkt sein sollte, kann ich natürlich nichts dafür, wenn es doch mal später wird“, sagt er lachend und blinzelt der Sonne entgegen. Die hält seine neuen Zeitmesser ganz leise auf Trab.

Von Bärbel Kraemer