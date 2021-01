Was die Skat-Brüder treiben, wenn sie sich nicht sehen können

Alt Bork

Sie treffen sich jeden ersten Mittwoch im Monat und genießen das gemütliche Stelldichein bei kalten Bierchen und guten Gesprächen. Die „Skat-Brüder“ gibt es bereits seit vier Jahren. Ins Leben gerufen hat den Verein Jürgen Bartetzko aus Alt Bork. Zunächst war das Treffen für Witwer aus dem Ort gedacht, doch mittlerweile sitzen in der Runde Männer ab 60 Jahren, sagt der 74-Jährige.

„Früher hat man sich im Konsum getroffen. Jetzt sieht man sich gar nicht mehr“, erklärt der gebürtige Sachsen-Anhalter seine Motivation, die Gruppe ins Leben zu rufen. 1983 zog Jürgen Bartetzko mit seiner Familie von Coswig in Sachsen-Anhalt nach Alt Bork. „Ich wurde im Dorf richtig gut anerkannt“, schwärmt er.

Name ist irreführend

Sobald es die Kontaktbeschränkungen wieder zulassen, starten die regelmäßigen Treffen ab 18 Uhr, die bis etwa 22 Uhr gehen, sagt Bartetzko. „Viele von den Männern haben sich im Dorf engagiert wie beispielsweise bei den Arbeitseinsätzen. Mittlerweile können sie körperlich nicht mehr. Umso wichtiger ist es, dass wir rauskommen und uns ein Mal im Monat treffen.“ Eine willkommene Abwechslung auch für Jürgen Bartetzko, dessen Frau vor vier Jahren verstorben ist. „An dem Abend habe ich mal was anderes im Kopf.“

Der Name „Skat-Brüder“ ist irreführend, denn Skat wird in der gemütlichen Männer-Runde im Kulturhaus des Ortes nicht gespielt, wie der Alt Borker verrät. „Ich wollte den Verein „Alte Männer“ nennen. Aber unsere Bürgermeisterin Marlies Schulze sagte, dass das kein guter Name ist und so sind wir auf diesen Namen gekommen“, klärt der Rentner auf.

Finanziell wird der Verein von der Gemeinde gefördert, sodass ein Mal im Jahr eine Busfahrt gemacht wird. „Letztes Jahr wollten wir eine Fahrt nach Magdeburg zum Schiffshebewerk machen. Aber es war nicht genug Wasser da. Das letzte Jahr war ohnehin nicht gut“, klagt Bartetzko. Umso gemütlicher machen es sich die Männer normalerweise ein Mal im Monat und reden über ihren Ort und die Politik.

Ein Dauer-Thema bei den Treffen ist die Kopfsteinpflasterstraße in Alt Bork. „Das ist jedes Mal ein Thema. Bei einer Breite von 3 Metern 90 ist diese selbst für zwei Autos zu eng. Zwei Lkw´s passen da sowieso nicht vorbei“, sagt er. Vor allem aber mache die Straße viel Lärm. „Dort sind 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Das ist jedes Mal ein Gepolter. Normalerweise müsste die Straße nur für eine Richtung freigegeben und eine Zone 30 sein“, macht er seinem Ärger Luft.

Straße steht unter Denkmalschutz

Eine Messung habe bereits ergeben, dass die Lärm-Werte an dieser Stelle weit überschritten werden, sagt der Rentner. Die Straße ist von 1938 und steht unter Denkmalschutz, wie Jürgen Bartetzko weiter verrät. „Das ist ein Problem, das uns allen am Herzen liegt. Aber es passiert nichts. Das ist eine Schande.“

Doch die Laune lässt sich die lustige Runde auch von diesem Thema nicht verderben. „Das ist eine ganz tolle Truppe, die alle aus dem Dorf kommen. Wir fühlen uns pudelwohl.“ Das Bier wird im Sonderangebot gekauft und an die Männer an diesem Abend für einen Euro pro Bier verkauft. „Das Geld wird angespart. Davon kaufe ich das nächste Bier. Ein Mal im Jahr machen wir ein Schlachtfest. Und wenn noch Geld über ist, findet ein Grillfest statt.“

Die „Skat-Brüder“ wissen, dass sich ihre regelmäßigen Treffen auch in umliegenden Ortschaften herumgesprochen haben, sagt Jürgen Bartetzko. „Andere Orte wollen auch ein Mal im Monat so ein Treffen bei sich organisieren“, weiß der Rentner zu berichten. Aktuell zwingt die Corona-Pandemie die Truppe dazu, sich nicht zu sehen, aber sobald es wieder geht, freuen sich die rüstigen Rentner schon auf ihr kaltes Bier in geselliger Runde. „Alle machen mit und das ist viel Wert.“

