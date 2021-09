Wasser marsch: Beregnungsverbot für Borkheide und Borkwalde aufgehoben    

Borkheide/Borkwalde

In den Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde darf ab sofort wieder uneingeschränkt Trinkwasser aus dem Versorgungsnetz genutzt werden. Das im Juni verfügte und im August veränderte Verbot zur Nutzung des Wassers zur Gartenberegnung, zum Befüllen von Badebecken oder zum Waschen von Autos und ähnlichem ist aufgehoben worden.

Das hat Ralf Henneberg, der Betriebsleiter des zuständigen Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Hoher Fläming“ (WAV) mit Sitz in Brück, am Donnerstag der MAZ mitgeteilt. „Das Trinkwasser aus der öffentlichen Versorgungsanlage Wasserwerk Linthe kann wieder uneingeschränkt genutzt werden“, heißt es vom WAV.

Ralf Henneberg ist Betriebsleiter des WAV Hoher Fläming in Brück. Quelle: WAV

Im Juni war es zu Kapazitätsproblemen im Netz gekommen. Diese und das daraufhin verhängte Verbot stehen auch im Zusammenhang mit Arbeiten am ehemaligen Wasserwerk in Schwanebeck. Es war im Jahr 2003 vom Netz genommen worden und diente seither noch als Druckerhöhungsstation. Aktuell wird es mit zusätzlichen Speicherbehältern aufgerüstet, um unter anderem den durch diverse Neubaugebiete gestiegenen Bedarf in Borkheide und Borkwalde in der Zukunft sicher abdecken zu können.

Am Ende des Versorgungsstranges

Die Waldgemeinden liegen am Ende eines Versorgungsstranges, der vom Wasserwerk in Linthe aus auch die zu Bad Belzig gehörenden Dörfer an der Bundesstraße 102, die Gemeinde Planebruch und am Ende auch Borkheide und Borkwalde mit dem nassen Element beliefert.

In der Druckerhöhungsstation bei Schwanebeck müssen noch Arbeiten erfolgen, um die Kapazität im Trinkwassernetz zu erhöhen und die Versorgungssicherheit zu garantieren. Quelle: WAV

Inzwischen habe sich der in heißen Sommertagen deutlich gestiegene Absatz in den Waldgemeinden aber wieder normalisiert. „Bedingt auch durch die geänderten Witterungsverhältnisse“, sagt Ralf Henneberg.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er macht dies am Beispiel der Messungen am Zählerschacht in Borkheide deutlich. Dort war die Abgabe im Juni mit gut 17.000 Kubikmetern mehr als doppelt so hoch wie in einigen Vormonaten. Auch im August gab es noch eine Spitze mit gut 12.000 Kubikmetern.

Wasserverbrauch schwankt mit Wetter

Jetzt im September liege der Absatz in Borkheide bei gut 10.000 Kubikmetern, so wie auch im Juni. Im Januar waren es indes lediglich 4500 und im März 7400 Kubikmeter.

Die Arbeiten zur Aufrüstung des ehemaligen Wasserwerkes in Schwanebeck waren durch Preissteigerungen für Material ins Stocken geraten. Erst in der Verbandsversammlung des WAV im Oktober könne die zusätzliche Ausgabe beschlossen werden, hieß es im August vom Brücker Wasserversorgungsverband.

Von Thomas Wachs