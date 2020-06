Wegen Corona: Strandbad Lehnin darf erst Mitte Juli öffnen

Mittelmark

Der Badebetrieb im Lehniner Strandbad darf erst Mitte Juli beginnen. Das verfügt das Gesundheitsamt des Landkreises. Die Ursache: Erst wenn die Qualität des Klostersee-Wassers getestet und für gut befunden worden sei, gebe der Landkreis diese Badestelle, sagte Kai-Uwe Schwinzert, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Da aber die dafür zuständigen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit Corona-Belangen befasst seien, komme die Behörde nicht eher zu den Tests.

Strandbad-Betreiber Kay Schattenberg ist ziemlich sauer: Er wäre durchaus bereit, ein privates Testlabor zu bezahlen, damit dieses die Badewasserqualität in Lehnin überprüft – so wie es nun das Amt Brück für die Freibäder Golzow und Brück plant. Ob Schattenberg dies darf, ist offen. „Ich erhalte dazu keine Informationen“, sagt er und zeigt sich frustriert. Auch für Veranstaltungen bleibt das Strandbad geschlossen.

Brück und Golzow öffnen demnächst

Die Freibäder in Brück und Golzow hingegen sollen Mitte Juni öffnen. Das kündigte am Donnerstag Lars Nissen, der Leiter des Ordnungsamtes im Amt Brück an. Ein genaues Datum könne er allerdings noch nicht nennen, versicherte Nissen im Gespräch mit der MAZ.

Mit der Überprüfung der Badewasserqualität will das Amt Brück ein privates Labor beauftragen und sich so unabhängig machen von den Testkapazitäten des Gesundheitsamtes im Landkreis.

Das Schild an der Ortsdurchfahrt weist auf das Freibad hin. Quelle: Marion von Imhoff

Die Vorbereitungen für die Öffnung des beliebten Freibades würden bereits auf Hochtouren, sagte Nissen laufen. Es werde Eingangs- und Abstandskontrollen geben und Desinfektionsmittel. In Golzow werde der Verein Turbine Golzow neben dem hauptamtlichen Bademeister weitere ehrenamtliche Helfer einsetzen, kündigte Lars Nissen an. Der Verein betreibt das Schwimmbad im Auftrag der Gemeinde Golzow.

Von Marion von Imhoff