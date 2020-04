Badesaison startet in diesem Jahr deutlich später

Brück

Die Frei- und Naturbäder im Brücker Amtsbereich stehen in den Startlöchern und warten, dass die Badesaison 2020 losgeht. Eigentlich möchte das Brücker Naturbad planmäßig seine Tore für die Besucher wieder zu öffnen, sagt Matthias Schimanowski, Brücker Bürgermeister.

Die Vorbereitungen, etwa Rasen mähen oder die Algen aus dem Wasser fischen, laufen bereits, sagt der Stadtchef. „Aber im Hintergrund gibt es schon Geräusche, die vermuten lassen, dass es zu Komplikationen kommen könnte, wir hoffen es natürlich nicht. Es kann aber sein, dass es eine verkürzte Badesaison geben könnte oder die Eröffnung nach hinten verschoben wird.“

Die Badesaison 2020 soll auf einen Zeitraum von acht Wochen befristet werden, heißt es in der Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums, die bis Ende April im Amtsblatt veröffentlicht werden soll.

Begründet wird diese Maßnahme damit, dass vom 15. Mai bis 12. Juli mit keiner großen Zahl an Besuchern zu rechnen sei. Das Ministerium geht davon aus, „dass ab Mitte Juli 2020 aufgrund dann gelockerter Regelungen sich die Situation dahingehend verändert, dass ab diesem Zeitpunkt wieder mit einer großen Zahl von Badenden zu rechen ist“, heißt es indem Papier. Die Badesaison könnte dann am 13. Juli starten.

Gemeinsam einheitliche Regeln finden

Mit Amtsdirektor Marko Köhler und den Betreibern der anderen Bäder wolle man gemeinsam eine einheitliche Regelung finden, sagte Schimanowski. Es gebe verschiedene Modelle, die man fahren könne, wenn die Besucherzahlen aufgrund der Abstandsregelung begrenzt werden müssen, erklärt der Brücker weiter.

„Eine Option ist, dass die Öffnungszeiten verlängert werden. Dauerschwimmer können am Vormittag kommen, während Familien zur Kernzeit ins Bad gehen“, sagt der Bürgermeister. Finanzielle Auswirkungen werde es geben, wenn weniger Besucher kommen. „Ich gehe davon aus, dass es finanziell wehtun wird, wenn es soweit ist.“ Auf der anderen Seite verbrauche man weniger, wenn kaum Gäste das Bad besuchen. „Es bleiben dann nur die Fixkosten“, sagt Matthias Schimanowski.

Bereits zum 20. Mai wäre das Freibad in Golzow startklar für die Badesaison gewesen, sagt Gunnar Ferchland. Er ist Vorsitzender des Vereins Turbine Golzow, der das Bad unterhält. Die Vorbereitungen laufen bereits, das 12,50 Meter mal 20 Meter Becken wurde gereinigt und gestrichen, berichtet Ferchland.

„Wir bereiten das Freibad für die Saison vor und warten auf den Startschuss.“ Sorgen, dass das Corona-Virus der Badesaison 2020 einen Strich durch die Rechnung macht, hat Gunnar Ferchland nicht. „Ich denke, dass die Leute ins Freibad kommen, wenn es warm ist und sich das Verhalten der Leute ruckzuck wieder einspielt.“

Weniger Ausgaben für Betriebskosten

Auf Hochtouren laufen auch im Borkheider Waldbad die Vorbereitungen für die warme Saison. „Im Sozialtrakt wurde alles durchgemalert. Dazu mussten wir alles ausräumen, alles steht unter dem Pavillon draußen und im Haus stehen die Schränke noch kreuz und quer“, berichtet Jörg Liebing, Vereinsvorsitzender des Borkheider Naturbades.

Wie die Badesaison 2020 in der Corona-Zeit aussehen wird, weiß der Borkwalder nicht. „Wenn wir nicht aufmachen können, würden uns zwar die Tageseinnahmen der Badegäste fehlen, hätten dadurch aber auch weniger Ausgaben für Betriebskosten oder Rettungsschwimmer.

Borkheider Waldbad fürchtet Imageschaden

Wie sich das unterm Strich finanziell auswirkt, kann ich nicht sagen.“ Auf jeden Fall würde das Borkheider Waldbad nach Einschätzung des Vereinsvorsitzenden einen immensen Imageschaden erleiden. „Es liegt zwar nicht in unserer Hand, aber wenn draußen 35 Grad sind und wir nicht öffnen können, wäre das nicht gut.“

Für diese Saison wurden bereits die Arbeitseinsätze, der Flohmarkt am 10. Mai sowie der Waldbadlauf am 1. Mai abgesagt. Verschiedene Veranstaltungen, die im Laufe der Saison stattfinden, wie das Kurzschluss-Konzert oder die Schlager- und Oldie-Nacht, stehen in den Sternen, sagt Liebing weiter. „Aktuell haben wir ein amtliches Nutzungsverbot. Uns sind im Moment die Hände gebunden und wir können nur abwarten. Wir sind aber hoffnungsvoll.“

Von Johanna Uminski