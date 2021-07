Weil Borkheide wächst: Abgeordnete bekommen mehr Geld

Borkheide

Das Wachstum des Ortes zahlt sich für die Abgeordneten aus. Demnach erhalten Bürgermeister Andreas Kreibich (SPD), die Mitglieder in der Gemeindevertretung Borkheide und der Ausschüsse künftig mehr Geld. Die Entschädigungen werden zum 1. Januar 2022 angehoben.

Die Beschlussfassung ist mit großer Mehrheit und ohne Kontroverse noch vor der Sommerpause erfolgt, selbst wenn die Kommune eine Haushaltskonsolidierungsstrategie zu erfüllen hat. Das hat der ehrenamtliche Ortschef auf MAZ-Nachfrage bestätigt. Für ihn steigt die monatliche Pauschale von 780 Euro auf 1130 Euro. Das stellt nach mehr als zwölf Jahren nicht allein eine zeitgemäße Erhöhung der Aufwandsentschädigung dar. Der Betrag orientiert sich vielmehr an der erfolgreich gemehrten Einwohnerzahl der Gemeinde. Sie liegt inzwischen bei knapp 2200.

Ministerium gibt Verordnung heraus

Die Lokalpolitiker haben damit sogar Geld verschenkt. Die Verordnung des Innenministeriums ist schon seit 2019 in Kraft. Die 2000-Einwohner-Grenze wurde bereits vorher überschritten. „Der Aufwand wird immer mehr“, bekräftigt Edda Haage, die immerhin seit rund zwei Jahrzehnten mitwirkt. Sie, John-Peter Dostal und Elke Pollack haben den Antrag gestellt, die seit 2009 nicht mehr veränderte Satzung anzupassen.

Haben etwas in Borkheide geschaffen: Edda Haage und Uwe Schomburg . hier mit dem Brücker Amtsdirektor Marko Köhler (rechts). Quelle: Johanna Uminski

Auch für die 16 Mitglieder des Parlamentes wird künftig mehr Geld überwiesen. Monatlich werden ihnen demnach 70 statt 50 Euro gezahlt. Daneben besteht Anspruch auf Sitzungsgeld: 30 statt 13 Euro. Diese Beträge werden auch an die sachkundigen Einwohner ausgezahlt, die in den Fachausschüssen mitwirken. Den Vorsitzenden von Haushalts-, Sozial- und Ortsentwicklungsausschuss werden jeweils zusätzlich 20 Euro für die Leitung, Vor- und Nachbereitung der Beratungen zugestanden.

Extra-Zuschuss für mobile Arbeit

Dass nun wegen der erhöhten Beträge ambitionierter Nachwuchs in die Kommunalpolitik strömen wird, glaubt Edda Haage allerdings nicht. „Wer sich in diese lokalen Gremien begibt, will meistens sehr konkret etwas bewegen“, lautet ihre Erfahrung. „Aber die Belastung des persönlichen Budgets sollte schon in Grenzen gehalten werden, wo doch schon reichlich Zeit und Kraft investiert werden.“

Statt schwere Ordner ein handliches Tablet: Gemeinderatsmitglied Frank Seibicke weiß die Erleichterung im zu schätzen. Quelle: Johanna Uminski

Immerhin wurde die Entschädigungssatzung schon im Frühjahr ergänzt. Seinerzeit wurde festgelegt, dass jeder Abgeordnete einen Zuschuss von 500 Euro zur Anschaffung eines Laptops oder Tablet-PCs erhält. So sollte vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie das mobile Arbeiten gefördert und obendrein Papier gespart werden.

Von René Gaffron