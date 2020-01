Golzow

Unbekannte haben in Golzow ( Potsdam-Mittelmark) einen Kleintransporter aufgebrochen. Das Fahrzeug war am Dienstag, 7. Januar, um 17 Uhr in Wolliner Straße abgestellt worden. Am nächsten Morgen wurde die Tat bemerkt, teilte die Brandenburger Polizei am Mittwoch mit.

Aus dem Transporter waren diverse Werkzeuge gestohlen worden. Dabei entstand ein nicht unerheblicher vierstelliger Gesamtschaden.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Von MAZ