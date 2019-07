Borkwalde

Nähen, malen, Musik machen – Andrea Kermiser ist künstlerisch vielseitig begabt. Die Arbeit mit ihren eigenen Händen gibt der Sozialpädagogin einen Ausgleich zu ihrem Beruf. Ende 2018 ist die 43-Jährige mit ihrer Familie aus der Metropole Berlin in die beschauliche Waldgemeinde gezogen und fühlt sich in ihrer neuen Heimat sehr wohl.

Die Mutter einer dreieinhalbjährigen Tochter schätzt die Ruhe und vor allem die Naturnähe in und um Borkwalde. Die Abbildung der Natur, aus der sie ihre Ideen und Inspirationen schöpft, spielt in ihren Bildern eine große Rolle. Sie sagt, dass alle Menschen ein Bedürfnis nach Natur haben und ist sich sicher, dass es keine unkreativen Menschen auf der Welt gibt.

„Einige Menschen haben aufgehört kreativ zu sein, weil sie verglichen und als nicht gut genug eingestuft wurden. Daher meinen manche, sie seien nicht kreativ. Das ist schade, weil der Welt dadurch viel verloren geht“, betont Andrea Kermiser, die die Menschen bestärkt, ihre Kreativität auszuleben, egal ob im Schauspiel, Singen, Zeichnen oder anderen Bereichen.

Inspiration aus der Natur

Gemalt habe sie schon, seitdem sie denken könne, berichtet sie. „Ich zeichne die Welt so, wie ich sie empfinde, nämlich als was ganz Schönes“, sagt die Mutter. Bäume, Blumen und Wolken haben in den Zeichnungen von Kermiser oft Gesichter und wirken menschlich. „Ich versuche vieles von dem, was ich fühle, in meinen Bildern einzufangen, damit ich es besser verstehen kann.“

Ideen und Inspirationen schöpft die im sächsischen Vogtland geborene und aufgewachsene Frau aus der Natur. Sie sei ein gläubiger Mensch, achte die Schöpfung und sei der Natur sehr verbunden, sagt Kermiser. „Vieles in unserer Welt ist nicht in Ordnung. Aber an dem, was in Ordnung ist, sollte man sich erfreuen und es achten.“

Besondere Schätze im Schrank „Jeder Mensch wünscht sich, unversehrt durch die Welt zu gehen. Die meisten Menschen wollen ihre Umwelt nicht beschädigen. Unversehrt ist ein anzustrebender Zustand“, sagt die Künstlerin über die Idee von ihrem „unversehrt“-Logo. Etwas 1000 Liter Stoff sammelt sich in den Schränken von Andrea Kermiser. Besondere Schätze finden sich dort, wie geklöppelte Deckchen, die aus der Jahrhundertwende stammen, aber auch alte Seidenstoffe aus den 20er-Jahren oder alte Sesselbezüge. Weitere Infos unter: www.andreakermiserunversehrt.com.

Die Farbe Grün spielt in den Zeichnungen und Bildern der Neu-Borkwalderin eine große Rolle. Werke, auf die Kermiser stolz sei, habe sie auf Postkarten und T-Shirts drucken lassen. Individuell gestaltete textile Weihnachtskarten schenke sie an die Menschen, bei denen sie glaube, dass sie diese persönliche Aufmerksamkeit auch schätzen können.

„Meine Eltern wohnen weit weg, ich kann sie nicht immer sehen. Mit einer schönen Weihnachtskarte sagt man dem Empfänger, dass er nah und einem wichtig ist.“

Mit den Eltern viel musiziert

Die kreative Ader habe sie von ihrer Mutter, betont sie. „Meine Mama hat viel genäht, viel gemalt und gestrickt. Als Kind habe ich mich darüber gefreut, wenn jemand für mich was gemacht hat. Es hat sich jemand mit mir beschäftigt – das ist eine schöne Art zu zeigen, dass man jemanden liebt“, sagt die Künstlerin.

Doch das handwerkliche Talent war nicht die einzige Begabung, die Andrea Kermiser hatte. „Meine Deutschlehrerin sagte meiner Mutter, dass ich sehr gut schreiben könne. Leider hat das meine Mutter nicht gefördert.“ Im Elternhaus wurde viel gesungen, auch ihr Vater spielte Gitarre. Eine prägende Zeit für das damals junge Mädchen. „Für mich war das was ganz natürliches, mich mit der Musik zu beschäftigen.“

Erst später mit dem Klavierspielen angefangen: Am Klavier kann Andrea Kermiser auch ihre Kreativität ausleben und komponiert selber Stücke. Quelle: Johanna Uminski

Andrea Kermiser versucht, mit ihrer Kreativität die Welt besser zu verstehen. Auch musikalisch. Mit dem Klavierspielen hat sie erst mit 25 Jahren angefangen. Recht spät, wie sie selbst sagt. Nichtsdestotrotz komponiert sie bereits eigene Stücke. „Ich bin auf der Suche nach dem perfekten Akkord, das dauert manchmal seine Zeit“, sagt sie über ihre Schaffenszeit.

Ihre Liebe zu Stoffen, Bordüren und Knöpfen hat sie von ihrer Oma. Ihre Nähkreationen reichen von Handtaschen, gedruckten T-Shirts, Taschen für Handys und Tablets über Kissen bis zu Stoffeinbänden. Alle Werke sind Unikate. Fündig wird sie vor allem auf Flohmärkten und Haushaltsauflösungen.

Individuelle Wünsche berücksichtigen

Beim sogenannten Upcycling haucht sie mit ihrer Nähmaschine alten Stoffen aus Krawatten, Hosen oder Hemden neues Leben ein. „Die Stoffe von früher wurden aufwendiger hergestellt und sind hochwertiger als heute.“ Gerne geht sie auch auf individuelle Wünsche ihrer Auftraggeber ein. „Ich habe Zuhause einen ganzen Schrank voller Stoffe. Wenn man Wünsche hat, dann kann man das bei mir zusammenstellen.“

Von Johanna Uminski