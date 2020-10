Wie aus einer Diplomarbeit ein Buch zur Brücker Heimatgeschichte wurde

Brück

Dass seine Diplomarbeit jetzt noch einen Beitrag zur Heimatgeschichte in der Fläming- Region leistet, macht Alexander Wiens etwas stolz. Seit Juni ist der gebürtige Borkheider frisch gebackener Bauingenieur. Seine Abschlussarbeit an der Fachhochschule Potsdam widmete der 23-Jährige einem Thema, das für ihn fast vor der Haustür lag.

Ortsteil im Aufbruch

„Die Entwicklung und die Wandlung der Neubausiedlung Brück-Ausbau hat mich interessiert“, erzählt der Ingenieur am Mittwoch gegenüber der MAZ. Erkenntnisse seiner Arbeit sind nun eingeflossen in ein Buch mit dem Titel „Brück-Ausbau – eine Siedlung mit Zukunft, ein Ortsteil im Aufbruch“.

Im neuen Band zur Heimatgeschichte kommen auch Akteure aus Brück-Ausbau zu Wort. Quelle: Andreas Koska

In dem Band geht es nicht nur um die Revitalisierung des Areals, die nach Jahren der Stagnation unter einem neuen Investor nun erfolgreich läuft, sondern auch um die Geschichte der Plattenbausiedlung sowie auch der wenigen älteren Häuser im Umfeld. Sie lagen einst allein an der Chaussee nach Neuendorf, bevor zu DDR-Zeiten in der Nachbarschaft neun Wohnblöcke errichtet worden waren. Sie dienten Familien von Offizieren der Nationalen Volksarmee (NVA), die nebenan einen großen Truppenübungsplatz und Kasernen betrieb.

Bundeswehr wollte Siedlung nicht

Den Übungsplatz gibt es noch heute. „Die Bundeswehr wollte die Neubausiedlung aber nach der Wende nicht übernehmen“, erzählt Alexander Wiens. Der damit zunächst einsetzende Verfall und die Wandlung des einst komfortablen Wohngebietes zu einer nicht mehr nachgefragten Gegend hat den Studenten gereizt, der sich im Studium mit den Schwerpunkten Stadtentwicklung und Verkehrsplanung befasst hatte. „Meine Borkheider Freunde und ich hatten uns schon länger gefragt, warum dort niemand mehr wohnen un hinziehen wollte, obwohl die Mieten in den neun Blöcken sehr erschwinglich waren.“

Neuer Aufschwung herrscht in der Neubau-Siedlung Brück-Ausbau. Quelle: Andreas Koska

In seiner Arbeit fand Wiens Antworten: „Es fehlt an Infrastruktur für junge und ältere Bewohner, die immer auf ein Auto angewiesen sind. Busanbindungen müssten optimiert werden zum Bahnhof Brück sowie Einkaufsmöglichkeit, Kinderbetreuung und Freizeitanlagen müssten her“, erzählt der Bauingenieur. „Nun bin ich gespannt, was aus meinen Vorschlägen wird, die ich auch dem Brücker Amtsdirektor auf seinen Wunsch hin zur Verfügung gestellt hatte“.

Wege zu einer Wiederbelebung

Seine Arbeit ist erschienen in der neuen Brück Buchreihe im Ortssinn-Verlag aus Cammer. Den Kern des 184 Seiten starken Buches bildet die Diplomarbeit. Der junge Autor betrachtet dabei die Entwicklungschancen des Stadtteiles und analysiert mögliche Wege zu einer Wiederbelebung. Diese ist inzwischen im Gange. So erklärt der aktuelle Investor in einem Gastbeitrag, wie es zum Erwerb der Plattenbauten gekommen ist und wie es weiter gehen soll.

Die Ortschronistin von Brück, Karin Hanusch, hat ein chronologische Zeitschiene erstellt. So wird die besondere geografisch-politische Lage des Ortsteils deutlich. „Denn wer wusste schon dass durch den Ortsteil einst eine Grenze verlief“, fragt Andreas Koska, der Herausgeber und Mitautor des Buches.

Die Diplomarbeit von Alexander Wiens betrachtet die Historie der Neubau-Siedlung Brück-Ausbau und des alten Ortes. Quelle: Andreas Koska

Eigentlich waren es zwei Orte, die zusammengeschlossen wurden. „Brück-Ausbau, das war früher nur der Teil bis zur scharfen Kurve. Danach handelte es sich um Neuendorf-Ausbau.“ Somit liege der Brücker Friedhof eigentlich in Neuendorf.

Einwohner vorgestellt

Im Buch werden auch einige Einwohner vorgestellt. So das Ehepaar Beck – sie Autorin und Therapeutin, er Fotograf. Auch Pensionswirt Achim Liesecke ist dort zu Hause.

Das Buch von Alexander Wiens „Brück-Ausbau – eine Siedlung mit Zukunft, ein Ortsteil im Aufbruch“ ist erhältlich mit der ISBN-Nummer 978-3-9820869-7-2 für 12 Euro.

